Legislativas: Juan Grabois pone condiciones mientras agitan la candidatura de Máximo Kirchner

El cierre de listas en el peronismo no es un lecho de rosas y las peleas por los cargos generó una decisión de Juan Grabois que si, bien ya la venía anunciando, no se esperaba: no firmó la inclusión de su partido Patria Grande a la alianza peronista.

El líder de Argentina Humana había manifestado su desacuerdo con la "unidad forzada" del peronismo, e incluso deslizó la posibilidad de presentar candidatos propios en los próximos comicios. Entre los nombres mencionados como posibles postulantes, figuraron Itaí Hagman y Ofelia Fernández.

La exlegisladora porteña también se expresó en ese sentido días atrás. "Creo humildemente que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Hay que asumir la conflictividad que hay dentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas", señaló en una entrevista en el canal de streaming Gelatina.

En una entrevista que concedió en C5N, Grabois dijo: “No puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista hoy a río revuelto lo hegemonice Sergio Massa, alguien que le hizo daño a Jorge Bergoglio [el papa Francisco]. Tengo que disputar esa hegemonía. Desde luego, nosotros la queremos disputar por adentro. Pero no queremos permitir que una persona que pertenece, para nosotros, a la derecha del peronismo y su ala liberal sea hoy la que hegemoniza la cosa y publica los spots. No nos gusta y esa es la disputa interna que venimos dando desde las PASO anteriores”.

Posteriormente, en una conferencia en la Universidad de Lomas de Zamora, afirmó ante el auditorio: "Cristina me dijo: 'Bajá dos cambios, porque vos luchaste mucho, pero otros lucharon también'".

Cristina Kirchner habló con Juan Grabois el jueves. Le dijo que tiene que ir por adentro y que es necesaria la unidad. Pero el consejo de Cristina parece que no hizo efecto. Grabois se niega a que Sergio Massa sea candidato y quiere encabezar la lista por la provincia de Buenos Aires porque entiende que es el momento de que haya un recambio.

Hay tiempo hasta el 17 de agosto día en que vence el plazo para presentar candidatos. Si no se logra un acuerdo Grabois irá con una lista separada lo que encendió las alarmas del peronismo y el malestar en Fuerza Patria.

Así las cosas, el sello Fuerza Patria se utilizará en Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La alianza en la Ciudad de Buenos Aires

En territorio porteño, el justicialismo cerró un frente de unidad bajo el sello Fuerza Patria, donde logró integrar a todas las tribus que habían competido por afuera en las elecciones legislativas del 18 de mayo, aunque tampoco pudo convencer al partido de Grabois.

“El peronismo, junto a otras fuerzas del campo nacional y popular, logró consolidar un frente electoral amplio con un objetivo común: frenar el ajuste de Milei, defender a los argentinos y trabajar en propuestas que les mejoren la vida”, celebró el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, en redes sociales.

Luego de que en las legislativas porteñas el frente que encabezó el diputado nacional Leandro Santoro disputara la elección sin algunos correligionarios dentro de la alianza Es Ahora Buenos Aires, el PJ del distrito consiguió hoy agrupar a la mayoría de las fuerzas de cara a las elecciones de octubre.

Frente a esa contienda electoral, el peronismo porteño, que encabeza Recalde, sumó al espacio del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; el del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y al del referente de Unidad Popular, Claudio Lozano.

La candidatura de Máximo Kirchner

Mientras tanto, intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires comenzaron a agitar la candidatura de Máximo Kirchner. Fernando Raitelli, intendente de Brandsen sumo un apoyo explícito: "Escuchando a máximo (sic) y conociendo su compromiso, viendo con qué claridad plantea una gran unidad Nacional, y sabiendo cuáles son los intereses que debemos enfrentar para garantizar los derechos de las mayorías, considero que tiene que encabezar la lista de diputados nacionalesxBSAS". En tanto, Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, se sumó al coro: "Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre".

La disputa recién comienza y el final está abierto.