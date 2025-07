El sector de Axel Kicillof se sumo al de Sergio Massa para ponerle un freno a Juan Grabois: silencio de Cristina Kirchner

Este miércoles, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se metió en la interna peronista para responder desde el sector del gobernador Axel Kicillof luego de que dirigente político Juan Grabois cuestionara el rol de Sergio Massa dentro del espacio a través de Sebastián Galmarini.

"Yo vi el esfuerzo de @Kicillofok, @SergioMassa, @CFKArgentina y Máximo para lograr una sola boleta. No hay margen para otra cosa, ahora hay que ponerle un freno a (Javier) Milei porque si no todo lo demás no va a tener sentido", sentenció el funcionario a través de su cuenta de X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su mensaje, enviado a modo de representación desde el sector del gobernador bonaerense, agregó: "Con la misma responsabilidad, madurez y generosidad todos vamos a trabajar para que en octubre también haya una sola boleta de #FuerzaPatria. No hay dudas de que esta elección es: Milei sí o Milei no".

Por su parte, desde el círculo cercano a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo no hubo ninguna pronunciación sobre la interna del espacio.

La publicación de Katopodis surge luego de que este lunes el abogado y dirigente político, Juan Grabois cuestionara el rol de Massa dentro del peronismo. "No puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista hoy, a río revuelto, lo hegemonice Sergio Massa, alguien que le hizo daño a Bergoglio", señaló en diálogo con C5N.

"Lo queremos disputar desde adentro, pero no podemos permitir que una persona que pertenece a la derecha del peronismo sea hoy el que hegemoniza la cosa, el que publica los spots", remarcó, cuestionando el rol del exministro de Economía dentro del espacio.

"Sos mentiroso, delirante e inútil": Sebastián Galmarini cruzó a Grabois y calentó la interna con Massa

Durante su aparición en televisión, el dirigente de Patria Grande defendió su postura dentro del peronismo y remarcó: "Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, más de lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo".

"Voy a ser candidato en la provincia, sí o sí. ¿Sabés de quién depende si va a ser con lista propia o con la lista esta (Fuerza Patria)? Depende de los genios de la política que manejan las cosas", aseguró luego el dirigente de Argentina Humana, insistiendo en que competirá en los próximos comicios.

En este contexto, Grabois también aseguró que está al tope en "todas las encuestas" y que actualmente se posiciona como el dirigente con mayor intención de voto dentro del PJ.

Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador y cuñado de Massa, fue quien salió a responderle a Grabois a través de redes sociales y, duramente, tomó la palabra en X y lo definió como "mentiroso, delirante e inútil", arrojándole más leña al fuego a la interna bonaerense.

"Massa no lo puso nadie, te ganó las elecciones primarias pasadas. ¿Te acordás? Y fue bastante fácil te recuerdo… nunca ganaste ni una sociedad de fomento", lanzó el director del Banco Provincia, recordándole al dirigente de Patria Grande que perdió en las urnas durante las elecciones primarias presidenciales de 2023.

En su réplica, Galmarini mencionó que los apoderados de Patria Grande (Federico Fagioli e Itaí Hagman) participaron de los acuerdos para presentar listas unificadas. "Cuando TODOS acordamos ir juntos en septiembre y en octubre. Quizás no te contaron", indicó en referencia a los armados de cara a los comicios provinciales y nacionales.

"Podrías explicar cómo hacés oposición tan dura que no cortás una vereda desde el Gobierno anterior. Y que pensás ir por afuera para dividir el voto y que gane Milei. O quizás ese sea tu objetivo", agregó cuestionando el supuesto rol opositor de Grabois y su estrategia electoral.

Para concluir, en medio de una tensa interna en el peronismo, el cuñado de Massa cerró: "Y te recuerdo que la gran mayoría de tus pocos votos en 2023, votaron a Milei en la primera y segunda vuelta. Quizás sea tu principal acuerdo… Seguí participando".

AS./fl