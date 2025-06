En una entrevista en A24, Juan Grabois cruzó fuerte a Nicolás Wiñazki y se metió en la pelea que el periodista mantiene desde hace varios días con Pedro Rosemblat. El dirigente de Patria Grande defendió al conductor de Gelatina, quien además es la pareja de Lali Espósito, y aseguró que “es un tipo de primera”.

Apenas comenzó el reportaje, el dirigente peronista pidió la palabra para confrontar al conductor del programa y salir en defensa de Rosemblat. “Yo sé que te dijo gordo o algo así, eso me parece de cuarta”, comenzó reconociendo Grabois.

Más adelante, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria profundizó en su respaldo. “Pedro se rompió el orto laburando. No tiene casa, alquila. No sé cuánto ganás vos, pero la verdad que no cobra pauta de nadie, es independiente”, dijo. Y agregó: “Lo putea a la Cámpora, lo putean los del gobierno de la provincia, lo putea a todo el mundo porque es independiente”.

En un tono desafiante, cuestionó que los medios se refirieran a Rosemblat como “el novio de Lali Espósito” y advirtió que este tipo de conflictos pueden escalar como en la calle: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”.

Grabois también comparó la situación con la condena a Cristina Kirchner y denunció una “doble vara” en el trato mediático hacia los referentes peronistas: “A mí en este canal me han dicho chorro, me han dicho zurdo roñoso, pero yo no tengo ni hoteles ni aviones”, remarcó.

Pedro Rosemblat le respondió a Nicolás Wiñazki tras su acusación por discriminación: "No le debo disculpas"

Y siguió: “Basta de doble vara. Porque la corrupción de uno está mal, pero la corrupción de las cripto estafas está bien”. En esa línea cuestionó el trato de la justicia hacia su persona en la investigación por la toma del Instituto Juan Domingo Perón. “Mi celular lo tienen desde hace dos semanas. El celular de todos los jueces de Lago Escondido, de Milman, de todos los chorros de la cripto estafa…. no le secuestraron a ninguno”, afirmó.

“En el mío no van a encontrar nada. Porque yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes de funcionario. Por eso va a ir en cana Karina y Milei, los dos”, cerró.

Cómo empezó la pelea entre Pedro Rosemblat y Nicolás Wiñazki

Todo comenzó durante una emisión de Industria Nacional, uno de los programas del canal Gelatina, cuando Marcos Aramburu lanzó comentarios despectivos al analizar un video de otro medio en el que se discutía la cantidad de asistentes a la movilización en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner.

En ese contexto, el panelista afirmó: "Lo bañaron últimamente a Wiñazki, lo vi más limpio, lo ducharon, le tiraron agua porque antes parecía que vivía hace 40 días dentro de un auto".

Sin frenar los comentarios, Rosemblat respondió entre risas: “Sos lo más malo que conocí en mi vida”. Más adelante, mientras mostraban en pantalla una foto de Wiñazki de años atrás, ironizó: "No Marcos, no es la línea editorial del programa. Pestañeá Nicolás si necesitás ayuda".

Juan Grabois, enfático: "Voy a indultar a Cristina Kirchner" y "capaz que a Karina y Milei también"

Tras abordar otros temas, Rosemblat invitó a los televidentes a colaborar económicamente a través de su página web: “Para jugar con las reglas del mercado y ganarles a los que nos corren por derecha pero tienen el culo más sucio que...”. Completando la frase, Aramburu lanzó: “Que Wiñazki en el auto”, mientras en pantalla se mostraba una foto del periodista en 2016, tras haber sido golpeado por militantes.

Finalmente, el novio de Lali Espósito dijo entre risas: “Solo algunos saben lo que se forma cuando se mezcla el olor de un testículo y un Dorito. Un olor muy potente, un olor que muy pocos conocen. Qué asco gente, qué mal gusto”.

En respuesta, Nicolás Wiñazki señaló que “no sabía si darle entidad” a los comentarios lanzados desde el panel del streaming conducido por Rosemblat, pero finalmente decidió hacerlo. En ese marco, mencionó al hoy desmantelado Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): “En todo lo que dijo, porque están hablando de mis testículos, de los doritos, se ríen porque soy gordo. Todo lo que dijiste, de acuerdo al Inadi, calza perfecto en todas las cuestiones de discriminación por gordofobia. A mí no me importa, pero no lastimes a más chicos".

Por último, se dirigió directamente a Rosemblat: “Vos no querías que cierre el Inadi. Pedro, soy gordo, judío, sucio, lo que vos quieras, pero tené cuidado con los chicos más jóvenes que te siguen. No lastimen a los chicos”., advirtió.

