El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los "periodistas basura" al repostear una placa del Ministerio de Economía con los datos de más de 11 puntos de aumento en el consumo privado interanual y de 31,8% en la inversión durante el primer trimestre del año, que fueron conocidos en las últimas horas.

Milei habló del Garrahan, defendió a Juliana Santillán y culpó, como siempre, "a esas basuras de los periodistas"

"Me encantaría ver una fila de todos los periodistas basuras (90%) para pedir perdón por mentir tan fuerte durante los últimos meses con estos datos...", señaló el presidente de la Nación y en su posteó agregó: "Se les explicó y aun así insistieron... Veremos de qué están hechos...", comentó.

Respecto de la inversión, las cifras oficiales muestran que "en el primer trimestre de 2025, se registró un aumento de 31,8% en la formación bruta de capital fijo respecto del mismo trimestre del año anterior". Según leen los datos desde el Ministerio de Economía, "esto se explica fundamentalmente por el crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo y equipo de transporte".

Paralelamente, la placa que reposteó el presidente habla de una mejora del consumo de más de 11 por ciento: "En tanto el consumo privado creció, en el mismo periodo y en forma interanual, un 11,6%", señala.

El consumo viene siendo una de las variables que más incomodan a los argentinos que han recortado sistemáticamente sus gastos para llegar a fin de mes. Antes por una inflación en ascenso que licuaba los ingresos y ahora, que el IPC marcó un sostenido y esperado descenso, con ingresos frenados. Es decir que, aún no se percibe un traslado generalizado en la mejora del poder adquisitivo de las familias, con la excepción de algunos productos. Mientras que rubros como los bienes durables mostraron ciertas mejoras, el consumo masivo no.

Milei contra Macri

Así, el posteo del presidente generó una catarata de mensajes en la red X con algunos internautas muy críticos de las cifras de consumo, en especial, al argumentar: "Que bueno que alguien puede consumir, yo soy asalariado y no llego a fin de mes. Apúrate a darnos una mano a nosotros porque si no quien va a mantener a los come gratis?"; "Es joda no ? Salí. A la calle loquito, y hablá con la gente, no es lo que se está viendo o sea digamos (a ver si de esta forma entiende algo)"; "Y ese "crecimiento" de la inversión y del consumo ¿están acá entre nosotros?".

Del lado contrario, también muchos manifestaron su apoyo al posteo del presidente, y en especial comentaron sobre el rol del periodismo, que tanto viene criticando el presidente de la nación al señalarlos como "ensobrados", "sicarios", "periodismo basura".

Por caso hubo quien, alineado con su postura, contestó el posteo del presidente aludiendo a los datos que del "periodismo basura" en los siguientes términos: "No odiamos lo suficiente a los periodistas", "Jamás lo van a admitir, No hay peor ciego que el que ve la realidad y decide cerrar los ojos", o bien, "Desafortunadamente esos periodistas no van a pedir perdón, pues el trabajo que tienen es ese, el de mentir sistemáticamente", sólo por mostrar algunos casos.

El 62% cree que los ataques de Milei al periodismo dañan la libertad de prensa

Allá por abril pasado, para las Pascuas, el presidente se despachaba con furia contra los periodistas y comenzaba con una prédica de bronca y desprecio contra la profesión. “PERIODISTAS MENTIROSOS”. Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué. Me quedé corto”, dijo.

Y agregó: "Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo totalmente diciendo que un tweet festejando la internalización del Principio de Imputación de Menger es comparable a la política de Guillermo Moreno poniendo una pistola en la mesa para controlar precios”.

El presidente cerró su texto con fuertes palabras 'Pascual': “En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos. ¡CIAO!”.

lr/ff