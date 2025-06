Milei habló del Garrahan, defendió a Juliana Santillán y culpó, como siempre, "a esas basuras de los periodistas"

Las entrevistas que el presidente Javier Milei otorga habitualmente a periodistas o streamers que defienden su gestión no suelen caracterizarse, justamente, por momentos de tensión. Se trata en general de un punteo de temas, que los entrevistadores mencionan y el mandatario va reiterando elogios a sus funcionarios y sus políticas, pintando un panorama de gestión que solo eleva el tono cuando se habla de oposición, o particularmente de periodistas, situación en la que los insultos suelen ser el denominador común.

En la entrevista de este jueves en LN+ con Esteban Trebucq, hubo un momento en el periodista quedó en un lugar visiblemente incómodo, porque la consulta que hizo por el conflicto del Hospital Garrahan hizo que Milei empezara señalando "nosotros le incrementamos los recursos al Garrahan un 240%, muy por encima de lo que le dimos a otros lugares, nosotros no decimos 'nos importa el Garrahan', lo manifestamos en hechos, poniendo plata, repito, 240% aumentó la partida del Garrahan".

Luego agregó, "segundo punto, en hospitales equivalentes, dos tercios de la nómina son médicos, y un tercio administrativos. En Argentina el 70% de la nómina es administrativa, es decir usaron una causa noble como la del Garrahan, para esconder militantes políticos", para precisar además que "pretendemos un control biométrico de quienes van y quienes no, porque esa sobreplanta administrativa es la que le quita recursos a los médicos".

"Las residencias, en otros lados, pagan para hacerlas..."

"Otro punto muy importante es el tema de las residencias, en otros países no son rentadas y en otros casos hasta pagan por hacerlas, lo que estamos haciendo es que ahora queden entre los argentinos", siguió con el tema, pero fue ahí cuando apuntó: "Yo lamento que los que contaran sobre el tema mintieran, y además contaran con la connivencia de periodistas, que realmente son unos delincuentes, unos mentirosos...".

"Porque si van a hablar del reclamo y ponen con la línea de pobreza, vos tenés que usar la línea de pobreza de una persona, no se compara con la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas, contra un ingreso, que es lo que estaban haciendo. Cuando decían 'la línea de pobreza es 800 mil pesos', eso es para cuatro personas, la línea de pobreza para una persona es 360 mil pesos, o sea no mientan con las comparaciones...".

De Santillán a los periodistas

Fue allí cuando recordó la polémica que desató la diputada libertaria Juliana Santillán en TN: "De hecho, si bien la diputada Santillán erró cuando hace la comparación porque da la cifra de un individuo y dijo que era para cuatro personas, ella después lo corrigió, en vivo se dio cuenta que se había equivocado y lo corrigió, pero qué es lo más interesante: que cuando cometió el error, las basuras de los periodistas que estaban allí le saltaron a la yugular..."

Esa frase hizo que Trebucq se animara a decir, tibiamente: "Pero se lo dijeron porque se había equivocado, Presidente...". Milei replicó esa frase del conductor y señaló: "Esas basuras que ofician de periodistas sabían el número y cuando la persona del Garrahan estaba mintiendo no dijeron nada".

"Si vos lo sabías el número para saltarle a la yugular a la diputada Santillán, ¿por qué no le saltaste a la yugular a las personas del Garrahan que estaban allí mintiendo con el número de pobreza?", le preguntó entonces Milei a Trebucq. "Así como yo digo que dentro de los economistas está lleno de delincuentes, ustedes hagan un mea culpa de los impresentables que tienen en sus filas... Mienten, calumnian, injurian... Esos son los que ensucian al resto del periodismo, son el 90 por ciento los que hacen este tipo de aberraciones...", agregó, reiterando sus expresiones de odio habitual hacia la prensa.

Con Milei diciendo que "el 90% del periodismo hace esas aberraciones", Trebucq optó por cerrar el asunto sin contradecir al mandatario: "Sería para hablar largo de ese tema, pero tenemos que ir cerrando, porque si no Adorni me va a matar, me está diciendo 'cortá pelado'...".

