Interna peronista: Máximo Kirchner aseguró que tiene "diálogo mínimo" con Axel Kicillof

En un clima de tensión para el peronismo y de alto voltaje político en general, Máximo Kirchner rompió el silencio sobre sus vínculos con otras figuras y referentes del partido justicialista mencionando también a la movilización por Cristina Kirchner ocurrida el miércoles 18. En esta línea, admitió que tiene “poco o nulo” diálogo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, pidió a la ciudadanía que no deje de votar, “aunque sea en blanco”, en los próximos comicios.

“Yo no tengo ganas de pelear con nadie, pero lo que se dice de Presupuesto, endeudamiento y fiscal impositiva es mentira”, disparó el diputado nacional. Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, manifestó: “Uno siempre está a disposición de su fuerza política, pero me parece que está muy mal lo que está sucediendo. Durante el gobierno de Néstor había una presión muy fuerte, durante los primeros meses, de que fuera preso (Fernando) De la Rúa o (Carlos) Menem. Un día hablando con él le pregunto y me dice: ‘Primero yo no decido quién va preso o no va preso y segundo, la gente no come presos. No podemos perder tiempo en eso, hay que sacar a nuestro país adelante’...”

Máximo Kirchner junto a Ernesto Tenembaum

En este sentido, Máximo remarcó que su diálogo con el gobernador de Buenos Aires se mantiene dentro de lo estrictamente necesario: “El otro día me escribió Axel cuando fue lo de la detención de Cristina y se lo respondí, pero no hablamos hace mucho”. A su vez, aseguró que no está pensando en candidaturas, pero “está a disposición de la fuerza política”.

“Yo al peronismo me lo quiero imaginar en una coalición que promueve y potencie las virtudes de mi pueblo, no anti Milei, o anti Macri, ya venimos de esas experiencias. Yo esto lo dije en marzo de 2023, la experiencia anti Macri no nos terminó saliendo bien, y es bastante mediocre ponerse en el anti algo. Yo creo que las expectativas que tenemos como país no tiene que ser que estamos anti algo”, expresó.

Sobre este tópico, el diputado puntualizó en el trazado de un plan hacia los comicios bonaerenses del 7 de septiembre: “En la provincia de Buenos Aires, si podemos ganar mejor, pero lo importante es que todos vayan a votar”. Aunque aclaró: “El desdoblamiento es una mala decisión, por múltiples motivos” En la misma línea, el diputado nacional indicó: “Hay que armar una mayoría social que termine siendo una mayoría política. No puede haber un presidente delegado".

Para explayarse sobre esta idea, el referente apuntó directamente hacia el ex mandatario, Alberto Fernández. “Él no lo fue. La sociedad lo eligió y después tomó decisiones que poco tenían que ver con una discusión interna”. Durante su gobierno, todas las variables de la economía las decidió él. Y está bien”.

Durante otro tramo de la entrevista, Máximo se pronunció sobre la actual administración: “Yo creo que lo que pasó en la última sanción (del nuevo acuerdo con el FMI) cuando sacan al Congreso del medio, es grave. Todo con decretos y el endeudamiento, se eliminan las tres condiciones de monto, plazo e interés. Se está emitiendo deuda sin un montón de condiciones que los demás gobiernos sí tuvieron”.

A su vez, aseguró que todo lo que se está haciendo “se va a pagar en algún momento” y señaló que lo que hay que entender es: “Cuando vengan a cobrar, ¿Quién piensan que va a hacerse cargo de eso, los trabajadores y las trabajadoras registradas, no registrados, los que estaban en la Salada, los que son mecánicos de la SMATA, los trabajadores de la UOM?"

Axel Kicillof se sumó a la marcha en apoyo a Cristina Kirchner: “La condena que recibió es absolutamente injusta”

La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a salir al balcón de su casa durante la prisión domiciliaria

Finalmente, y luego de algunas polémicas por dichos inconclusos por parte de la justicia, la ex presidenta podrá “asomarse” mientras cumple prisión domiciliaria. Así lo autorizó este miércoles el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 2, que además ratificó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos durante los seis años de condena que recibió en la causa Vialidad.

En la resolución, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu aclararon que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”. Sin embargo, remarcaron que se espera de la ex presidenta “criterio, prudencia y sentido común” para evitar que su presencia en el balcón genere molestias o conflictos con el vecindario.

Finalmente, Cristina podrá salir al balcón durante su arresto domiciliario

A su vez, el tribunal envió un oficio a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad, para que se proceda a instalar el dispositivo de seguimiento en el domicilio ya informado por la defensa de Fernández de Kirchner. La Dirección de Asistencia, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio que conduce Patricia Bullrich, ya había realizado este jueves los informes técnicos de viabilidad necesarios para la prisión domiciliaria y la colocación de la tobillera electrónica, siguiendo instrucciones del TOF.

