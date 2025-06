La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó a las movilizaciones de este miércoles en defensa de Cristina Kirchner y destacó que se hayan realizado de manera “pacífica” y “buena para la convivencia democrática”. Al mismo tiempo, la funcionaria dijo que la expresidenta es un “tapón” para el peronismo.

“Como dirigente política, Cristina está generando al interior del peronismo una suerte de tapón. Si el peronismo quiere ser competitivo en las próximas elecciones, Cristina le pone una tapa encima que le impide crecer”, dijo en un reportaje en A24, y señaló que ese escenario “abre la cancha para el movimiento que está en el Gobierno”.

Sobre las movilizaciones, Bullrich aseguró que fueron actos de un sector “en contra de Milei y del proyecto que él está expresando", en el que participó “el elenco estable del kirchnerismo, ni más ni menos”.

Las declaraciones de la responsable de la cartera de Seguridad fueron en línea con lo comunicado desde el Gobierno, que se mantuvo alerta a las movilizaciones, intentaron minimizar su impacto. Desde Casa Rosada señalaron que el espacio del arco político cercano a la exvicepresidenta es "minoritario" y está cada vez "más reducido".

Bullrich también cuestionó el discurso de la referente del peronismo durante la concentración convocada por el PJ, que dio un mensaje a los militantes a través de un audio grabado. “Se victimizó en cuanto a una dirigente política incomprendida, pero no se victimizó en cuanto a presa política. Taparon totalmente la cuestión judicial”, sostuvo.

Además, la funcionaria manifestó que Cristina “está tratando de ponerse en el lugar de la única que tiene un proyecto contra Milei” porque “no existe una oposición”. Ante la consulta sobre si la expresidenta podría ocupar ese lugar de alternativa estando presa, Bullrich consideró que es posible y dijo: “El lugar del balcón puede ser tan representativo como la candidatura”.

"La contradicción no es Cristina vs. Milei, es lo que está haciendo Milei contra distintas versiones del populismo en muchas fuerzas. Cristina no es la única”, dijo. Sobre su anterior partido, agregó: “En el PRO hay populismo, por eso no pudimos pasar ciertas vallas que deberíamos haber pasado. No en Macri, pero sí otros que no se animaron a ser rupturistas en un país que lo necesitaba”.

En cuanto a la confirmación de la condena a CFK por la causa Vialidad, la ministra aseguró que fue el resultado de “un proceso judicial que tenía que llegar a su fin” y negó que sea “mérito del Gobierno". “El mérito es dejar que la Justicia actúe”, indicó. Esta declaración también acompaña el mensaje del Gobierno, que busca correr el foco de la situación judicial de Cristina.

La funcionaria también se refirió a la tobillera electrónica que la exvicepresidenta deberá llevar durante su detención domiciliaria, que le otorgó el Tribunal Oral Federal Nº 2, y dijo que aún no fue colocada. Bullrich explicó que aún resta un procedimiento para analizar la señal del domicilio, que puede demorar de dos a tres días.

TV/LT