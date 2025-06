Máximo Kirchner no descartó ser el reemplazo de CFK para las elecciones legislativas bonaerenses

Tras la marcha que se realizó este miércoles 18 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo no descartó tomar el lugar de candidato a legislador bonaerense por la Tercera Sección Electoral que dejó vacante su madre luego de la condena y lanzó duras críticas contra el modelo económico del presidente Javier Milei.

“El pueblo argentino encontrará la manera, culturalmente, políticamente, de ir expresando su disconformidad con este contexto actual, no solo la condena de una inocente, como es el caso de Cristina, sino el caso de la condena de tantos inocentes. Están condenando a tantos inocentes en Argentina a no tener un futuro. Poco a poco van a tomar nota de esto”, sostuvo el diputado peronista, que esta tarde se manifestó junto a gran parte del movimiento en Plaza de Mayo.

El legislador aseguró que su padre, el expresidente Néstor Kirchner, “se murió laburando” y aseguró que contra su familia “han dicho cualquier cosa” porque quienes lo critican “no tienen alma ni capacidad de conmoverse”.

"Nuestra tarea ahora es preparar para que el propio argentino o argentina que tenga el honor de ser elegido por su pueblo tenga esa parte del camino hecho", expresó. "Ver a los argentinos, hacerlo con amor, sin ningún tipo de incidentes. La conciencia, el silencio durante la palabra de Cristina, marca que tenemos la oportunidad de evitar que nos saqueen y nos roben el país en nuestras narices. Lo de hoy es un pequeño mojón para lo que viene", auguró.

Sobre su posible candidatura en lugar de CFK, expresó: "Cuando uno tiene conducción está siempre preparado para asumir los roles que haya. Hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos. Si tiene que haber hombres y mujeres en representar a la mayoría”.

A continuación, apuntó contra el Poder Judicial argentino asegurando que ha hecho “barbaridades” porque tiene “mucho poder, poco criterio y nada de escrúpulos”.

Cerrando la charla, cuestionó a las personas que atacan “a los que viven del Estado”: “A la familia Macri le estatizaron la deuda. Si no es vivir del Estado, no sé... entonces creo que muchos argentinos y argentinas tienen que dejar de sentir culpa si el Estado los ayuda. ¡Dejen de sentir culpa! Es eso. Quería decir eso porque no me lo quería olvidar”.

El mensaje de Cristina Kirchner para sus militantes

La expresidenta grabó un mensaje para todas las personas que participaron en la marcha este miércoles 18 de junio: "Vamos a volver y, además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes".

Marcha contra la condena a Cristina Kirchner

Y agregó: "Tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos siempre vuelven".

A continuación, aseguró que "este modelo que ahora encarna Milei se cae, no solo porque es injusto, sino porque es insostenible en términos económicos, tiene vencimiento y no es nuevo. ¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía alquila dólares para simular que tiene reservas".

Para cerrar diciendo: "El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso estoy presa. Pero algo deben aprender todos y todas: pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. No me dejan competir porque saben que pierden".

