Máximo Kirchner: "Tiene que volver a Casa Rosada un argentino que cuide los porotos de la gente"

Mientras sigue la vigilia frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y se producían algunos cortes en la autopista Buenos Aires-La Plata, Máximo Kirchner reapareció en un acto del Partido Justicialista con un discurso encendido contra el Gobierno, el Poder Judicial y el empresariado. “Finalmente se trata de que vuelva a haber en la Casa Rosada un argentino o una argentina que cuide los porotos de la gente”, lanzó.

El encuentro tuvo lugar este domingo, en medio de la tensión por la detención domiciliaria de la ex presidenta tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena. Frente a la militancia que colmó el auditorio del PJ, el diputado nacional buscó instalar un tono electoral sin evitar las críticas a los sectores que —según sostuvo— se aliaron para perseguir judicialmente a su madre.

“En la causa contra Cristina se han violentado todas las garantías del debido proceso. Nunca pedimos que no se investigue, solo que sean jueces imparciales, no los amigos de (Mauricio) Macri que iban a jugar a la quinta del ex presidente”, denunció.

La alocución se dio en el marco de la cuenta regresiva para la movilización a los tribunales de Comodoro Py, prevista para el miércoles a las 10 de la mañana, desde San José y Humberto Primo y para conmemorar los 70 años del bombardeo sobre Plaza de Mayo en 1955. La consigna de las agrupaciones es clara: “Vamos y volvemos con Cristina”.

Macri, Clarín y el Poder Judicial

Máximo Kirchner vinculó directamente al Poder Judicial con el poder económico y mediático. “Los empresarios a los que sirven los jueces no son tan capaces ni tan inteligentes, sino que tienen capacidad de extorsión y de condicionar la voluntad de quienes fueron elegidos por el pueblo”, advirtió. Y recordó que “Cristina no les dio nada y los tuvo con límites. Para un sector, tener límites es una afrenta. Por eso lo primero que hace el grupo Clarín en 2016 es quedarse con Telecom”.

El diputado también mencionó a Mauricio Macri: “Macri les dio el decreto y chau Ley de medios, y las facilidades para quedarse con Telecom”. Y cuestionó al actual mandatario, Javier Milei: “Ahora compran Telefónica con Milei y se quedan con la vieja Entel”.

"Cristina no se arrodilló"

A lo largo de su intervención, Máximo Kirchner defendió la gestión de su madre y rechazó la narrativa que —según dijo— busca deslegitimarla. “Decían que Cristina era mala. Una mujer que no se arrodilló, que no les obedeció, que se fue con una plaza llena, que gestionó bien”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que el último gobierno kirchnerista buscó atender las demandas populares: “Cristina acompañó. Acompañó a las mujeres con la AUH, acompañó a los pibes con el Progresar, acompañó a las familias con el Procrear. Acompañó y fue acompañada. Fue un gobierno que trató de no ser un obstáculo en los deseos de la sociedad”.

Más adelante pidió que "sirva que la compañera, que no quiso ser candidata a senadora en 2023 aunque se lo pedimos porque sabíamos lo que se venía y porque sabíamos que iba a ganar. Qué sirva esa enorme compañera que tenemos, malvinera. Que sirva ese coraje que tiene para salir a bailar. Ella es perseverante y decidida y va a dar la batalla. Ustedes no saben la sonrisa que le sacan cuando van ahí porque es sentir que valió la pena. Ellos (Néstor y Cristina) demostraron que la muerte de sus compañeros no había sido en vano".

"Me encanta que el PJ esté así"

El acto también sirvió como señal interna en un peronismo que atraviesa una etapa de reorganización. “Me encanta que el PJ esté así. Esto es revitalizar una fuerza política. Ver al partido lleno de gente, de pibes”, expresó el legislador, en un intento por marcar una renovación dentro del espacio.

Y agregó: “Tenemos que empezar a construir ese camino. Porque quien llegue necesita tener construido el camino. Es lo que sucedió con Néstor cuando llegó con las Abuelas y las Madres en materia de Derechos Humanos”.

Críticas al gobierno de Milei

Kirchner cuestionó la postura del Gobierno frente a las moratorias previsionales. “Se quejan de que están mal las moratorias y yo pregunto: ¿Qué hacemos si se las sacan? ¿Qué pasa con esos más de 4 millones de argentinos? No se puede ser tan insensible y encima pretender que el pueblo no se enoje”, lanzó.

Por último, trazó una línea divisoria entre el proyecto kirchnerista y el modelo que impulsaron sus adversarios políticos: “Néstor y Cristina se dedicaron a solucionarle la vida a la gente, no a meter ex presidentes presos. ¡Eso no le cambia la vida a las personas!”.

Y concluyó con una frase que apeló a la historia del movimiento: “No solo fueron capaces de bombardear su país. Fueron capaces de asesinar, de fusilar, de apropiarse de bebés. No hubo peronismo sin Perón”.

JD / EM