Después de que la Corte Suprema ratificara la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad", la expresidenta deberá presentarse ante la Justicia este miércoles para enterarse si le otorgan la prisión domiciliaria. Mientras se espera que el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), decida si aprueba o no esta modalidad, diferentes referentes del kirchnerismo ratificaron su decisión de marchar a Comodoro Py y el peronismo lanzó una campaña en las redes sociales.

La definición se espera para este martes, cuando podría realizarse una audiencia virtual entre el Dr. Gorini, que determinó en 2022 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exfuncionaria junto a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y se especula con que otorgaría el beneficio -que le correspondería a la exmandataria por cuestiones de edad- para "desactivar" la movilización.

Más allá de eso, dirigentes cercanos a Cristina Kirchner salieron a confirmar que saldrán acompañar y respaldar a la también ex vicepresidenta el último día del plazo que tiene para presentarse ante la Justicia. "Quiero ratificar que nos vamos a movilizar. No sé lo que hará la CGT (Confederación General del Trabajo), pero lo que sé es que la marcha del miércoles será masiva", señaló el senador Oscar Parrilli, uno de los primeros en expresarse sobre el tema.

En ese sentido, el exsecretario General de la Presidencia consideró en diálogo con Radio AM 750: "Le han dado un golpe mortal a la Democracia que conquistamos en 1983. Volvimos a la democracia de los '60 donde proscribían al Peronismo y anulaban las elecciones que se ganaban con otro nombre".

"Los que fogonean la detención de Cristina Kirchner son los hijos y los nietos de los que bombardearon la Plaza de Mayo", añadió el legislador al plantear que, en medio de un año electoral, la exjefa de Estado "representa una gran esperanza y es la única que puede oponerse al Gobierno de Javier Milei".

Por su parte, la senadora bonaerense María Teresa García, quien se desempeña como Secretaria General del Partido Justicialista, detalló que puesta en la marcha "se hará muy temprano, desde la casa de CFK", en la calle San José al 1111 del barrio porteño de Constitución, hasta el edificio de la Justicia Federal porteña, ubicado en la avenida Comodoro Py al 2002.

La legisladora provincial expresó temor con respecto "a la represión que a veces ejecuta Patricia Bullrich (ministra de Seguridad)", mediante el protocolo anti-piquetes, y adelantó que se quedarán "todo el tiempo que sea necesario" por si se atenta contra la integridad de la titular del PJ. “Yo aconsejaría que tengan cuidado con lo que van a hacer, es la expresidenta del país, ha tenido mucho acompañamiento por mandatarios de América Latina”, indicó.

En tanto, afirmó que la marcha "no se suspende" y a la tarde habrá una reunión con los gobernadores. "Nosotros todavía no nos dedicamos a mirar el cronograma electoral. Faltan tres semanas para la conformación de los frentes; estamos con los tiempos justos y es innegable que Cristina va a tener decisión política", cerró en una entrevista con Radio Splendid (AM 990).

"Argentina con Cristina", la campaña del PJ

A través de las redes, múltiples dirigentes peronistas convocaron a caminar junto a la exmandataria este 18 de junio desde las 10. "Vamos todos y todas con Cristina a Comodoro Py y volvemos con ella a su casa", dice el flyer que compartieron las diputadas nacionales de Unión por la Patria Florencia Carignano, Vanesa Siley, Julia Strada, Cecilia Moreau, referentes como Martín Sabbatella, y senadores como Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro, entre otros.

De hecho, el exministro del Interior usó su cuenta en la red social X para escribir el mensaje, donde precisó que se encontrarán desde la mañana en San Juan y San José, utilizando el hashtag "Argentina con Cristina".

En tanto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó su presencia en la movilización y remarcó que "donde Cristina esté, ellos estarán” porque en su opinión "es inocente" y está cumpliendo "una condena ilegal" sin un juicio justo. Además, se refirió al desalojo que llevó a cabo el Gobierno de la Ciudad para exigirle a los militantes que acampaban frente al departamento de la presidenta del PJ que se retiren, lo cual definió como "bastante innecesario y cruel".

"Es una escalada en las provocaciones, puede generar violencia. Cuando quieren barrer por la fuerza, se genera el doble, ayer teníamos el doble de gente en San José", dijo la referente de la agrupación La Cámpora. Y completó: "Cristina representa la fuerza de Argentina, los argentinos la acompañan porque ella los acompañó siempre. Ante cualquier operación e intento de desinformar vamos a reventar las calles".

Estela de Carlotto: "No queremos represión"

Otra de las figuras que habló sobre la movilización por Cristina Kirchner, tras la ratificación de la condena por la causa "Vialidad", fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Baila en el balcón porque ella es así. Está tranquila porque no cometió delito, se alivia cuando sale al balcón y ve gente diciéndole cosas lindas, sabiendo que la vamos a acompañar", sostuvo.

"Están viendo cómo humillarla, ver para que su buen humor y su valentía caiga. Pero no va a caer, su personalidad es esta, no la van a hacer llorar", añadió la activista por los derechos humanos. "Todo lo malo termina y hay que seguir luchando en paz, sin violencia. No queremos represión por parte de quien le encanta reprimir... la muchacha esta...", concluyó en alusión a la ministra Bullrich, a quien contó que "ni quiere nombrar".

Por ahora, la decisión no está tomada. La última palabra la tendrán los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso, del tribunal que impuso la condena. Los magistrados deben firmar en conjunto cualquier medida vinculada con la ejecución de la pena.

