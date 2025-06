El abogado de Cristina Kirchner alertó: “Negarle garantías por su identidad política sería catastrófico”

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada contra la ex mandataria en la causa Vialidad. Debido a su edad (72 años), y de acuerdo con la legislación argentina, la ex mandataria está en condiciones de exigir el beneficio de prisión domiciliaria.

A días de definir si le conceden el privilegio de cumplir esa pena en su domicilio, Beraldi participó este domingo en una entrevista en FM Milenium. Allí, alertó que “negarle garantías por su identidad política sería catastrófico”, si la Justicia no otorga el derecho a la ex presidenta.

“La verdad es que sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una determinada identidad política o porque fue presidenta y esa presidencia no me gustó se le terminen negando todas las garantías como ha ocurrido en este caso con Cristina", afirmó el abogado.

Pese a que rechaza la idea de que los fundamentos jurídicos presentados hayan sido desestimados por completo, afirmó que Kirchner “va a cumplir la pena”. En este sentido, el abogado comparó el proceso judicial con el histórico “Juicio a las Juntas” de 1985: “A los genocidas se les respetaron las garantías del debido proceso. A Cristina, no”.

Consideró que en su causa “intervinieron" jueces y fiscales “ligados al gobierno de Macri”, con vínculos directos y reuniones privadas con el expresidente, hecho que calificó como “totalmente impensado en el Juicio a las Juntas”.

“El juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta causa mientras su mujer trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación (durante el gobierno de Macri) y cobraba un sueldo; había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Bautista Mahíques, del secretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; los jueces de Casación mantenían reuniones privadas con el presidente Macri”, detalló.

Para el abogado de la ex mandataria, su defendida no debería haber sido citada a indagatoria por la causa Vialidad: “De las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez 38 fueron antes de Cristina y eso es otra cosa que no se dice”. En la misma línea, acusó al fiscal Diego Luciani de cometer “errores gravísimos” y sostuvo que, a medida que avanzaba el juicio, “se iban cayendo las toneladas de prueba”.

De Ushuaia a la Quiaca: “Argentina con Cristina”

Mientras la ex presidenta sale a diario al balcón para saludar a los militantes, continúa en todo el país el repudio a lo que denominan la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Durante todo el fin de semana, en todas las provincias argentinas, se llevaron a cabo encuentros, acciones y actividades en el marco de “Argentina con Cristina”.

En Ushuaia exigen la liberación de Kirchner

En una movilización histórica, que busca acompañar a la ex presidenta hasta Comodoro Py y luego de regreso a su casa, se espera que siga creciendo la cantidad de argentinos que se organizan de cara al miércoles 18 de junio.

Santiago del Estero también formó un grupo "Argentina con Cristina"

El pasado viernes, organizaciones políticas, sociales y sindicales convocaron a movilizar por Cristina Kirchner para “garantizar” que la ex mandataria “vuelva a su domicilio”. En su pedido por la revisión de la condena, los movimientos sostienen que “nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”.

