Condena por Vialidad: “Simbólicamente es muy fuerte que Cristina vaya a presa”

La detención de Cristina Fernández de Kirchner marcará un antes y un después en el mapa político argentino, particularmente dentro del peronismo.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista política, Florencia Filadoro, quien comentó que, “simbólicamente es muy fuerte el hecho de que la principal dirigente del espacio vaya a presa”. Para ella, la reacción inmediata es de cohesión interna: “La militancia se termina unificando y fortaleciendo” frente a lo que perciben como una persecución política.

Sin embargo, este movimiento no es uniforme. Mientras el electorado se agrupa emocionalmente, “la dirigencia política muestra fisuras ya existentes”, advirtió.

Tensiones dentro de la dirigencia y estrategia electoral

La interna peronista se recalienta con la posibilidad de unificar las elecciones bonaerenses con las nacionales. “No me parece una mala jugada”, opinó Filadoro, aunque reconoció que “hay trabas técnicas por los diferentes sistemas de votación”. Más allá de lo operativo, la analista resaltó el mensaje político detrás de una unificación: “La discusión ahora es peronismo versus el gobierno nacional. No hay mucho más para discutir”.

¿Kicillof lidera o queda relegado?

En cuanto al liderazgo, la figura de Axel Kicillof genera dudas. Filadoro señaló que “pareciera que lo están dejando en un segundo plano para discutir algo tan trascendental como la unidad del peronismo”. Aunque Cristina lo impulsó en el pasado, hoy su rol está en entredicho.

“Es llamativo que no haya tomado la apuesta en esta unificación”, sostuvo, al contrastarlo con el protagonismo de Sergio Massa y Máximo Kirchner, quienes promueven la unidad partidaria.

Sergio Massa: ¿nuevo articulador del espacio?

Filadoro elogió la actitud de Massa frente a esta crisis: “Lo veo con mucha pasta y es un dirigente que tiene la habilidad de unir”.

Destacó que, pese a haber perdido las elecciones de 2023, logró mantener la competitividad electoral en un contexto adverso.

Con la urgencia del calendario electoral encima, el peronismo deberá definir alianzas y candidatos. “No queda mucho tiempo: el 9 de julio se presentan las alianzas y el 19 las listas”, recordó Filadoro.

CGT: el dilema entre el gobierno y su historia

Respecto a la negativa de la CGT a convocar un paro general en apoyo a Cristina, la politóloga fue crítica: “Termina siendo un contrasentido que no sean más contundentes”. Atribuyó esta tibieza a los compromisos de los gremios con el gobierno de Javier Milei: “Están siendo aprisionados entre mantener la vinculación con el gobierno y su propia identidad como representantes de los trabajadores”, sostuvo.

Economía: el talón de Aquiles del gobierno

En lo macroeconómico, el gobierno exhibe indicadores positivos, como la baja inflación, pero Filadoro advierte una desconexión con la realidad cotidiana: “Comer carne ya implica un consumo privilegiado en un país productor de carne. Eso es tremendo”, mencionó.

Para ella, el peronismo debe reforzar su mensaje en torno a los trabajadores: “Hay una línea interesante en la reivindicación del trabajo y los salarios”. Y concluyó con una alerta: “Hoy los salarios no alcanzan, el empleo se está complicando y la economía se está enfriando”.