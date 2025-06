Mirtha Legrand y la condena a Cristina Kirchner: "Me sorprende verla bailar en el balcón, es raro..."

Mirtha Legrand habló este sábado sobre la detención de la expresidenta Cristina Kirchner para cumplir con los 6 años de prisión por su primera condena por corrupción. La diva estuvo acompañada por los periodistas Alfredo Leuco y Mercedes Ninci, la modelo Belen Francese, el actor y productor Flavio Mendoza y el periodista de espectáculos Pampito.

"Me sorprende verla bailar en el balcón. La verdad, es raro...Es una cosa rarísima, se la ve feliz", expresó Mirtha Legrand durante su tradicional mesa de Canal 13. La opinión de la diva televisiva no tardó en volverse una de las tendencias principales de redes sociales.

La conductora insistió en la extrañeza que le produce que en una situación de tal gravedad, con prisión por delante, "a Cristina se la vea contenta, bailando..." y, tras observar el apoyo que recibió la exfuncionaria de parte de sus seguidores, agregó: "La gente abajo aplaude. La gente la ama, la gente la adora".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuestionando el apoyo que recibe la expresidenta, pregunto: "¿Toda esa gente está mandada o va espontáneamente?". A lo que Ninci acotó: "Irán espontáneamente. Hay mucha gente a la que le fue muy bien en su época, pero me parece obsceno que esté bailando en el balcón. Se está riendo de los jueces".

"No sé lo que hará el Gobierno, es complicado de manejar, dónde la van a llevar, dónde la van a ubicar...porque la gente va a seguir yendo", observó luego, considerando que será complejo encontrarle un lugar de detención que no se convierta en un problema para quienes vivan cerca.

“La primera condición es Cristina libre”: las exigencias del kirchnerismo para el próximo gobierno

"No quiero emitir opinión ni juicios. Está bien, si robó que la juzguen, si es que ha robado realmente, no?", le preguntó a sus invitados, al tiempo que consideró que "ya fue juzgada, que la condenen".

Luego de que Leuco, uno de los invitados de la noche, señalara que CFK "tiene que devolver lo robado", indicando que el fallo que condenó a Cristina Kirchner le impone la devolución de 85 mil millones de pesos, la diva se limitó a asentir y repetir "tiene que devolver la plata...".

Cristina Kirchner volvió a saludar a sus seguidores desde el balcón

Este sábado 14 de junio, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a saludar a la militancia desde el balcón de su departamento ubicado en el barrio de Constitución. Además, recibió al dirigente social Juan Grabois y a la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, quienes marcharon desde Parque Lezama para mostrarle públicamente su respaldo.

La titular del PJ usó el histórico emblema del peronismo para comunicarse con sus seguidores, mientras espera presentarse el próximo miércoles 18 de junio en Comodoro Py para ser detenida tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.

Durante la tarde de este sábado se produjeron diferentes manifestaciones de afecto hacia la ex presidenta, incluyendo la movilización desde Parque Lezama a la calle San José encabezada por Grabois junto a representantes de su fuerza política, Argentina Humana (AH). Al terminar la marcha, el dirigente visitó a la máxima referente del kirchnerismo, en un encuentro del que también participaron Fernández y los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho.

Las muestras de apoyo a Cristina comenzaron cuando diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales declararon el viernes 13 de junio que acompañarían, el próximo miércoles 18 de junio, a la presidenta hasta tribunales para “garantizar” que volvería a su departamento. "Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa", señalaron, en referencia al pedido de la ex vicepresidenta para cumplir su prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema en su contra por la causa Vialidad.