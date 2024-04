Ofelia Fernández sorprendió a todos al hacer un cosplay y bailar desaforadamente en un programa conducido por Tomás Rebord. El hecho no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales y rápidamente estallaron en repercusiones. Uno de los comentarios que sobresalió fue la diputada Lilia Lemoine, conocida por su hobby de actuar disfrazada, en el que señaló su simpatía con el vídeo.

El “show” de Fernandéz se produjo en el marco de una transmisión especial organizada por Hay algo ahí del canal de streaming Blender, en la que homenajearon a la serie de anime Shingeki No Kyojin, conocida en países de habla hispana como Ataque a los Titanes, disfrazándose de diferentes personajes.

Ofelia Fernánez reaccionó contra la designacion de Juan Doe: "Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios"

La exlegisladora porteña hizo el cosplay de Mikasa Ackerman, una de las protagonistas de la serie presentada como una joven pueblerina que es adoptada tras la muerte de sus padres, en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides llamadas “titanes”.

En el vídeo compartido en la cuenta de X (extwitter) del programa se ve como Fernández entró al estudio y comenzó a bailar al ritmo de la canción de metal “The Rumbling” de la banda SiM, utilizada frecuentemente por la serie de manga japonesa.

Durante su performance no dejó nada sin hacer, pegó patadas al aire, revoleó el cabello, “amenazó” a Rebord e, incluso, se tiró al piso para cantar. “Ofelia lo dio TODO. Mirá esa intro y esa coreo. Es la Uno”, mencionó en el posteo la cuenta de ‘Hay algo ahí’.

Las redes sociales no dejaron pasar este hecho y salieron a comentar sobre lo sucedido. Una de las repercusiones que más llamó la atención fue la de la diputada Lilia Lemoine: “Jajaja Ofelia cosplayer!!! No puedo no simpatizar. Comparto mi cosplay de Mikasa Ackerman del... 2015? Gran serie SNK, ME FALTA LA ÚLTIMA TEMPORADA. Tengo que ver este programa…”, señaló.

Tengo que ver este programa... https://t.co/QJtsuhZ7gg pic.twitter.com/PNz6x7IhvI — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 12, 2024

En esta misma línea, un internauta marcó una curiosa relación entre Fernandéz y Lemoine: “Las vueltas de la vida, Ofelia era diputada (porteña) y ahora es cosplayer y Lilia era cosplayer y ahora es diputada”. En respuesta a otro comentario, la actual legisladora nacional lamentó: “Tengo muchísimas ganas de hacer cosplay. Lo extraño más de lo que se pueden imaginar”.

No obstante, otros criticaron la performance de Fernández alegando que con el momento socio-político que atraviesa la sociedad actual no corresponde. “La oposición más seria de toda la historia Argentina. Por eso Milei se nos caga de risa”, mencionó uno de los usuarios. Debido a estos comentarios, Leyla Bechara, politóloga y amiga de la exlegisladora, salió en su defensa.

“Si se enojan con Ofelia son unos boludos. Porque confirma que no pueden pensar por sí mismos y necesitan que una piba les diga todo el tiempo y en todo lugar cómo verla y encima, no les gusta Shingeki”, sentenció Bechara.

RV/LT