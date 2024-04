Power Up: las canciones de los animé, películas y videojuegos llegan al Luna Park

Preguntándoles a las caras visibles de Power Up cómo surgió la idea de hacer conciertos con música de animé y videojuegos, algo que seguramente aman desde chicos, su ideólogo, Mariano Power explica: "Creo que si tuviera que justificar el origen, viene de una necesidad interior. Esta música para nosotros representa una serie de valores y de momentos de la vida muy lindos. Algunos se fueron, otros persisten; pero que al fin y al cabo han consolidado quienes somos hoy en día. Entonces, fue una pulsión natural, simplemente no había otra cosa que hacer que lo que se supone que sentíamos que teníamos que hacer". Se trata de una propuesta que recrea las canciones de los animé, videojuegos y películas, acompañadas por una puesta espectacular.

"Hay ciertas canciones que nos conectan muy fuerte y hay todo un universo idiomático en Power Up, por supuesto a cargo de Flavio, que es fenomenal. Notamos, y especialmente a Mariano que es el creador y arreglador, que en el público hay una gran necesidad de vivir esta música con un alto nivel con esta calidad, que es lo que proponemos: con una orquesta, puesta audiovisual y muchos detalles para que el espectador se sienta identificado", agrega Flavia Power. Ella es la cantante de estos temas icónicos y durante las giras de la agrupación, tuvo que adaptar las letras a lo que se escuchaba en cada lugar en el que se presentaban. Es que la mayoría de lo que recrean es de cuando eran chicos, en el idioma del lugar: "Tuve que interpretar las canciones en catalán y en las versiones de castellano local -aclara-. Cuando fuimos a Bilbao cantamos en euskera y ahora las estamos preparando en gallego. Siempre con respeto a la versión original".

Presentado como un concierto sinfónico audiovisual, con gran interacción del público en vivo y un nivel musical que combina estilos: de las grandes obras sinfónicas (Avengers o El señor de los Anillos), atravesando los openings pop de Dragon Ball o Sailor Moon; hasta los estilos más diversos como funk, latin, acid jazz, metal y rock. Todo interpretado por una big band, una banda eléctrica poderosa, una sección de cuerdas y las voces que cantan en las versiones locales así como las originales en japonés. Del animé toman también el humor, que forma parte de un lenguaje común con el espectador para que, durante las dos horas del show, se establezca una comunidad. Por eso Antes de llegar a la presentación en el Luna Park (Av. Madero 450, CABA), el 21 de abril, le propusieron al público elegir el repertorio de esa noche, que "siempre se está ampliando a pedido del público. Hemos hecho animés de los '90, series de los '80, hasta los últimos openings que están en Japón y estamos permanentemente incorporando repertorio. Además el show trasciende lo que es simplemente música, como decía Flavia, hay una serie de cuestiones accesorias puede ser por ejemplo el humor o la interacción física que tiene que cumplir el público como si fuera un videojuego, para ir moviendo el destino del concierto. Y nunca salen del papel, siempre te van a responder como el personaje. De esta manera logramos hacer un espectáculo inmersivo. Nuestra idea es traer a la vida toda esta música, todas esas aventuras que vivimos en el pasado y que actualmente siguen sucediendo en los videojuegos y los animés, y que cobren también vida en en los vestuarios, en las visuales, en las luces de la experiencia para toda la familia", completa Mariano.

Y finaliza: "Podríamos decir que Power Up tiene un trasfondo emocional y un significado real, que es la búsqueda de buscar, completar y cumplir los sueños, que en nuestro caso es muy palpable. Hacemos la música que amamos, pero el camino realmente no nos fue fácil, y eso el público de Power Up lo sabe bien. Tenemos 11 años haciéndolo, enfrentado todo tipo de dificultades, tal como ocurre en el mundo del animé y de los videojuegos. Podemos ver miles de historias de cómo el héroe intenta y fracasa y resiste para cumplir un sueño".

