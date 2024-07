De lujo: Diego Torres sale de gira, vuelve Travis y Travis Scott trae su circo al país

La cartelera musical no da respiro y se siguen sumando estrellas internacionales que anuncian sus giras y sus shows en nuestro país (afortunadamente). Tal es el caso de la gira nacional de Diego Torres, el regreso después de siete años sin visitarnos de la banda escocesa Travis y de una nueva presentación de Travis Scott en el país. Aquí toda la info:

Diego Torres

El Mejor que Ayer Tour Argentina, celebrando más de 30 años de carrera, comenzará el 7 de noviembre en el Metropolitano de Rosario, seguirá el 8 en el Estadio Club Unión de Santa Fe, volverá al Movistar Arena el 20 y cerrará, en principio, la parte nacional el 30 de noviembre en Arena Maipú Stadium. El querido Diego lleva así las canciones de su exitoso disco Mejor que Ayer, a varios puntos del país (descotamos que se sumarán más), grabación que lo volvió a poner en el podio entre los elegidos por el público local. De todos modos, y como la estrella internacional que es, sus shows recorren toda su discografía, lo que ratifica el lugar consagratorio que ocupa en la historia musical argentina. En verdad, sus recitales son a puro hit, energía, carisma y emoción. Diego comparte el escenario junto a la gran banda que lo acompaña desde hace muchos años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras presentarse en dos noches sold out en el Estadio Movistar Arena en Buenos Aires a fines de 2023, este año eligió recorrer gran parte de la región y el interior de la Argentina.

“Estoy muy emocionado de volver a encontrarme con mi público argentino. Este tour es muy especial para mí porque representa un nuevo comienzo, una etapa en la que siento que estoy mejor que nunca. Quiero que cada concierto sea una experiencia única y que todos podamos disfrutar de la música y de la vida juntos”, expresó Torres, quien ya tiene 10 discos grabados en su haber.

Travis

La agrupación escocesa Travis y un esperado regreso al país luego de siete años sin visitarnos para traernos las canciones de su nuevo álbum L.A. Times. Se presentarán en el Teatro Gran Rex (AV. Corrientes 857, CABA), el 7 de noviembre, en el marco de su gira Raze The Bar Tour, show producido por Fenix Entertainment. Con su propuesta de rock alternativo Fran Healy (voz, guitarra); Andy Dunlop (guitarra); Dougie Payne (bajo) y Neil Primrose (batería) vuelven con todo. El cuarteto se conoció en la Escuela de Arte de Glasgow en la década de 1990 y desde entonces han vendido millones de álbumes en todo el mundo. Este que traen ahora es el décimo en estudio de su carrera y está jalonado por hits como Gaslight (video abajo), Raze The Bar y Bus.



La banda está disfrutando de una especie de renacimiento, ya que acaba de encabezar cuatro festivales británicos en este verano europeo y, además, en los últimos años ha girado con sus álbumes clásicos The Man Who y The Invisible Band, Nigel Godrich. Justamente estas grabaciones incuyen hits como Sing, Side, Why Does It Always Rain On Me, Driftwood y Turn, con la banda siendo aclamada por artistas de la talla de Sir Paul McCartney, Elton John y Graham Nash. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Travis Scott

El estadounidense trae su Circus Maximus World Tour al Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el 9 de septiembre, directamente desde su gira por Europa. Nativo de Houston esta superestrella mundial aclamada internacionalmente es un líder en la música, en la moda, el cine y la cultura. Artista, diseñador, icono de estilo, actor, productor, empresario y CEO/fundador de Cactus Jack, ha cambiado el curso del hip-hop con una sucesión de álbumes sorprendentes como Utopia, que lo presentó como el innovador sonoro que es. En la cima de su talento como intérprete, compositor, productor y colaborador, demuestra una vez más que nadie suena como él.is También es el primer no atleta de la historia en tener su propia colección de zapatillas y ropa de las marcas Nike y Jordan. Para retribuir, Travis creó la Fundación Cactus Jack como 501(c)3 con la misión de ayudar a la juventud de Houston a través de campañas de recogida de juguetes, programas de becas para estudiantes universitarios de la HBCU y la cobertura de gastos de educación y proyectos creativos. Ahora lo tendremos entre nosotros. Encontrá acá más info sobre las entradas.