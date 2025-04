"Estoy nervioso como la primera vez que estrené una obra", dice Julio Chávez ante la llegada de La Ballena

"Cada vez que estreno me siento de nuevo que entre el año '76, que fue la primera vez que estuve en el teatro. En este 2025 el nervio está intacto. Tal vez lo que está un poco mejor es el soldado que va a salir a la batalla, pero el temor a la contienda está absolutamente intacto. Tal vez el de la bayoneta sabe tirar un poco mejor o ha recibido algunos balazos y puede resistirlo mejor; pero el temor, la angustia, la incertidumbre, esa sensación de por qué estás haciendo esto no se va y no merma. Es la misma desesperación por gustar, por esperar ser querido. Me siento vulnerable como el primer día, y al mismo tiempo atrevido y con templanza. Ni el miedo, ni la vulnerabilidad, ni el susto me deben hacer aflojar eh el pulso". Así se expresa Julio Chávez a días de estrenar La Ballena en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.(Av. Corirentes 1660, CABA)

Menudo desafío el que enfrenta al tomar la obra sobre la que se hizo la película homónima que le valió a Brendan Fraser el Oscar dos años atrás. El propio Chávez reconoce durante la entrevista que no vio el largometraje, pero que eligió contar la historia de Charlie recurriendo a un traje que lo convierte en una persona con obesidad mórbida y a una prótesis fácil para completarla porque "la situación física en la que él está que es una de las tantas cosas que hay que contar. Y obviamente tenés que pensar en buscar colaboración a través de un traje. Se prende la luz y está Charlie en escena. Rápidamente el espectador entiende frente a qué está. El desafío de este material es contar el el el alma de este personaje. Relatar un tránsito que tiene que ver con los últimos cinco días de un ser humano que va a tener un reencuentro y una despedida con su hija. El ha decidido no acceder a la medicina porque ha juntado dinero para dejárselo a ella. Eso es lo que hay que trascender".

La visión del director de La Ballena

La valorable apuesta de Rimas Producciones, Maximiliano Córdoba, Juan Pelosi y Quality Producciones, que tiene dirección de Ricky Pashkus cuenta con un destacado elenco que acompaña a Julio en este conmovedor tránsito: Laura Oliva, Carolina Kopelioff, Máximo Meyer y Emilia Mazer. Sobre la puesta, el director revela: "Es el mundo de una persona que está pasando su final debido a una enfermedad muy grande y que tiene un montón de motivaciones. Aparecen todos los seres que han compartido su vida en algún momento, algunos reclamando, otros amando y otros enojados frente a esta sensación de no luchar por quedarse. El es un ser brillante, un profesor de literatura y la puesta tiene como característica una importante relación con la palabra y el movimiento. Porque todo lo que se dice en esos momentos finales es trascendente; y cómo lo dicen. Tiene temas muy importantes como la religión y la homosexualidad. Además de la hija aparece su exmujer, todos atravesados por una conciencia de que están hablando con alguien que está en sus últimos días. Paradójicamente es un canto a la vida, pero esto hay que verla para entender".

Parte fundamental de esta puesta son el traje corporal diseñado por Gustavo Alderete de La Polilla y una prótesis facial creada por Germán Pérez, que le aportan una imagen impactante a Chávez. "La caracterización fue un tema esencial -revela Pashkus-. Desde el primer día trabajamos con el traje. Gustavo es un genio porque Julio dice que no siente el peso y que tampoco le molesta la prótesis. Eso es muy importante a la hora de componer un personaje con tranquilidad. Va a estar extraordinario aunque lo veo como con un desafío enorme, porque Julio nunca va a actuar a medias. Es un personaje que tiene tantos matices que lo veo haciendo un trabajo que para mí va a pasar a la historia.

"El equipo está muy bien armado, con las luces de Eli Sirlin; Diego Vainer con la música; estamos todos generando la credibilidad de este hombre y de todos los que lo rodean. Trabajamos en un equipo amoroso y tenemos una producción alucinante que nos dio todos los chiches. Pero además es una obra que tiene un mensaje muy interesante, porque este entrecruzamiento entre la religión, un hombre homosexual y una obesidad como la que él tiene, crean un rol que justamente hoy está vigente".

La palabra de los jóvenes del elenco

Por su parte, Carolina Kopelioff encarna a la hija de Charlie, "una chica bastante conflictuada con su vida, con su infancia, con su presente. Tiene un vínculo muy particular con la madre y ahora accede a un reencuentro con el padre después de de muchos años. Creo que si uno se pone a pensar en todo lo que representa esta obra... Nunca se sabe. Prefiero estar en el presente, en lo que pase. Vamos a hacer lo mejor para que esto salga adelante, que el primero de mayo podamos estrenar y que todo esté bien, sentirnos bien y contentos con elproceso de nuestro personaje con el proceso".

En coincidencia Máximo Meyer anticipa que su rol "se llama Tomás, un misionero, un chico religioso que aparece en esta casa, que tiene un conflicto interno muy grande, secretos, y a lo largo de la obra te vas enterando de que no es lo que aparenta ser. Estoy eligiendo verlo desde adentro, no tomar dimensión que es. Estoy disfrutando, concentrado en lo artístico y de compartir el trabajo con todos estos actorazos. Y obviamente muy contento de ser parte de algo tan grande. Pero hoy la prioridad es llegar al estreno. Va a ser increíble".

Este texto original de Samuel D. Hunter, en la puesta porteña tiene escenografía de Jorge Ferrari. SIn dudas será uno de los grandes estrenos de este 2025 en la cartelera porteña. Encontrá acá más info sobre las entradas.