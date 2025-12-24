La vuelta de Midachi, llega Coki Ramírez y Ellas son Tango retorna con la incorporación de Julia Calvo

Ellas son Tango

Luego de una primera temporada, Ellas son Tango volverá en 2026 al Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA). Con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel, este espectáculo amplía su propuesta artística incorporando a Julia Calvo, quien se suma al elenco integrado por Andrea Ghidone, Anita Martínez, Marisol Otero y el inconfundible Chino Laborde.

El eje de la obra está puesto en cuatro mujeres que reescribieron la historia del tango: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves. Lejos de la solemnidad, la propuesta las muestra vivas, complejas y decididas, recuperando no sólo sus aportes artísticos sino también su capacidad de desafiar límites en un ambiente que durante décadas no les dio el protagonismo que merecían. El drama del arrabal se combina con la elegancia de los salones y la fuerza de la pista de baile. Cada cuadro escénico trabaja una dimensión distinta de estas figuras: la ironía audaz de Tita, por Anita Martinez; el lirismo elegante de Libertad, por Marisol Otero; la fuerza rebelde de Nelly Omar, por Julia Calvo; y la potencia corporal de María Nieves, por Andrea Ghidone. Con una puesta renovada para 2026, estos momentos adquieren mayor profundidad visual y dramatúrgica, integrando danza, proyecciones y musicalidad para lograr una experiencia inmersiva.

Bajo la dirección de Ghidone, el espectáculo plantea una lectura actual del tango sin abandonar su esencia. La puesta visual, los vestuarios y el diseño lumínico construyen un ambiente que respeta la estética original del género pero la presenta en clave contemporánea, invitando a la audiencia a vivir el tango desde un lugar emocional y accesible. La musicalidad y la voz del Chino Laborde son pilares del espectáculo: su sonido en vivo aporta textura, impulso y un nivel de precisión que sostiene cada escena. La interacción entre música, danza y actuación genera una dinámica fluida que acerca el género a públicos de diferentes edades, incluso a quienes no están familiarizados con el tango tradicional. Se los podrá ver a partir del 9 de enero por 20 únicas funciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Coki Ramírez

La reconocida cantante cordobesa lanzó su nuevo single titulado Mujer Salvaje, que cuenta con la participación especial de Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien dejó plasmada su voz en la canción, aportando un poderoso mensaje de motivación, fuerza y superación para todos. Además, para celebrar este lanzamiento y reencontrarse con su público, la artista se presentará el 21 de marzo de 2026 en la sala Music Mansión del Teatro Premier (Av. Corrientes 1565; CABA).

Este nuevo corte se presenta como un emotivo homenaje a la "Locomotora" Oliveras quien fue una boxeadora amada por todos y, sobre todo, resiliente, reconocida internacionalmente como séxtuple campeona mundial de Boxeo y poseedora de Récords Guinness. Ramírez ha hecho realidad este proyecto con el apoyo de los hijos de la boxeadora, Alejandro y Alexis, considerando que es la mejor manera de recordarla y mantenerla viva en los corazones.

Patricia "Coki" Ramírez es una cantante, actriz y modelo argentina que saltó a la masividad mediática tras su participación en el certamen "Bailando por un Sueño" de Showmatch, donde conquistó al público con su carisma y su talento vocal. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con grandes figuras internacionales y ha consolidado una trayectoria musical que fusiona la balada romántica con ritmos populares, destacándose siempre por su potente voz y su conexión emocional con la audiencia. Pronto la tendremos cantando en Buenos Aires, encontrá acá más info sobre las entradas.

Midachi se juntará en 2026 para despedirse del público

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en una serie de funciones que prometen emoción, risas y celebración.

Nacido en la provincia de Santa Fe, el trío trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura nacional. A lo largo de su trayectoria conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento en el país. Estos shows en el Gran Rex marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketches y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino. Encontrá acá más info sobre las entradas.