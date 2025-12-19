Eugenia Guerty: "Necesitamos sanar los vínculos para volver a conectarnos"

El próximo 10 de enero de 2026, la cartelera de la Avenida Corrientes recibirá una propuesta que combina humor, música y una profunda carga emotiva. Bajo la dirección de Manuel González Gil, se estrenará Las que Gritan, una comedia dramática protagonizada por un cuarteto de actrices de lujo: Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro. En pleno proceso de ensayos, Eugenia comparte con Vivo Perfil su entusiasmo por esta obra que, según sus palabras, es "difícil de clasificar. No es una comedia musical, aunque la música de Martín Bianchedi acompaña la historia de manera orgánica; es, más bien, una experiencia teatral que invita a la introspección desde la extroversión".

La trama gira en torno a tres hermanas adultas que cargan con silencios, heridas y frustraciones. Su madre decide convocarlas a pasar un fin de semana las cuatro juntas, una iniciativa que funcionará como detonante para que todo salga a la luz. "El mensaje troncal es la idea de poder hablar, de expresarse, de drenar cosas para dar pasos necesarios en la vida", explica Guerty. La actriz destaca que la obra toca una fibra muy sensible sobre los vínculos universales, especialmente en un mundo donde, a veces, lo importante se confunde y se diluye. "Hay que drenar y sanar porque los vínculos son la esencia del latido de la humanidad", reflexiona Guerty. Aquí la entrevista completa:

En esta historia, interpreta a Lourdes, la hermana menor. A diferencia de su madre y sus hermanas, es una mujer profundamente religiosa y creyente. Para Guerty, este papel ha sido una oportunidad para explorar su propia espiritualidad desde un lugar nuevo. "Mi personaje vive un camino de fe muy marcado. Aunque personalmente tomé distancia de la religión institucional tras la cComunión, componer a Lourdes me permitió conectar con lo esencial: la vida espiritual apoyada en el servicio y la disponibilidad para el otro", comenta la actriz. Para ella, esa actitud de "estar para los demás" es algo que resuena en su propia personalidad y en su forma de entender el trabajo en equipo.

La magia de las edades en el escenario

Uno de los puntos que generará curiosidad en el público es ver a Julia Zenko en el rol de la madre de las tres protagonistas. Guerty despeja cualquier duda sobre la verosimilitud: "Julia está espléndida, pero en el escenario las edades son una construcción. La gente en la Argentina es muy lúdica y entra rápido en el juego que el teatro propone. El público compra lo que le ofrecemos porque le gusta jugar a esa convención".

Lejos de padecer el calor de la ciudad en verano, Eugenia se confiesa una enamorada de Buenos Aires durante el primer mes del año. "Enero es mi mes favorito del planeta para estar aquí. La ciudad tiene un encanto especial, se vuelve ideal", asegura. Además, celebra que el público local siga eligiendo al teatro por encima de la omnipresencia de las pantallas. Para ella, el desafío actual es transmitir esa pasión a las nuevas generaciones: "Nos pone muy contentas cuando vemos gente joven en la platea. Mantener vivo ese ritual es nuestro gran esfuerzo".

Las que gritan se presentará en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes xxx , CABA) con funciones los sábados a las 23 y los domingos a las 21, como una invitación a reírse de la vida y, sobre todo, a estar atentos para "pegar el volantazo" en la dirección adecuada hacia la felicidad. Encontrá acá más info sobre las entradas.