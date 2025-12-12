Hoy salen a la venta las entradas para ver a Iron Maiden

No hay que dormirse. Si bien el concierto de Iron Maiden será en octubre del año próximo, más precisamente el 20 en el Estadio Huracán (Avenida Amancio Alcorta 2570, CABA), las entradas ya están a la venta y sabemos que se acaban rápido. Esta vez volverán al país para celebrar sus 50 años de existencia con Run For Your Lives World Tour, que incluye un set list que destaca las canciones más importantes de las tres primeras décadas de la agrupación, esas que definieron su carrera. Estarán precedidos de La H No Murió como invitados especiales.

La banda británica se presentará en estadios de la región, permitiendo a los fanáticos presenciar una nueva y vanguardista producción, en la escala para la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de sus primeros nueve álbumes innovadores. Steve Harris dijo: "Estamos emocionados de llevar esta gira a América latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble, ¡incluidos nosotros por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este lista de temas y producción es realmente emocionante, especialmente porque visitaremos muchos países en esta etapa de la gira. ¡No podemos esperar para verlos a todos el próximo año!"

Bruce Dickinson comentó recientemente: "Esta gira ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también! Tenemos todas las grandes de ese período inicial, incluyendo Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años!! Además, hay algunos temas épicos, incluyendo mis favoritas Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son... Las estamos haciendo todas y más. Quiero decir, ¿quién no lo haría para una fiesta de cumpleaños número 50!"

El manager Rod Smallwood agrega: "Fue especialmente importante para todos nosotros que esta vez volviéramos a visitar tantos países como pudiéramos en América Central y del Sur, así que después de nuestro show en México City, también vamos a regresar a El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú con esta producción, lo que es muy emocionante para todos nosotros, y una oportunidad de decir gracias a nuestros dedicados fanáticos allí. ¿Y qué puedo decir sobre Argentina, Chile y Brasil?! Han estado en el corazón de nuestras visitas a América del Sur durante 40 años, y tenemos tantos amigos en esos países, que se sienten como verdaderos regresos a casa para nosotros cada vez que tocamos allí. De hecho, nuestro show en Sao Paulo el próximo año será nuestro 46º concierto en Brasil, ¡y nos han encantado cada uno de ellos!".

“La pasión de nuestros fanáticos en América Central y del Sur significa que realmente viven el momento y disfrutan cada segundo del show, generalmente sin que el uso excesivo de teléfonos móviles interfiera con el disfrute de los demás. Pero como se mencionó anteriormente, fue realmente especial en nuestras fechas europeas de este año ver que la gran mayoría de nuestros fanáticos apreciaron y respetaron nuestra solicitud de limitar severamente el uso de teléfonos en nuestros conciertos, idealmente manteniéndolos en sus bolsillos todo el tiempo, especialmente en las áreas de pie frente al escenario. La comprensión y cooperación de nuestros fanáticos hicieron una diferencia colosal en la atmósfera de cada show y aumentaron el disfrute enormemente tanto para la banda como para los fanáticos. Por lo tanto, les pedimos a todos nuestros fanáticos en América Central y del Sur que hagan lo mismo y disfruten del show en el momento en lugar de grabarlo con sus teléfonos. Por favor, manténganlos en sus bolsillos”.

Después de esta gira, la banda se tomará un merecido descanso de la carretera en 2027. Hoy sale la preventa y el 18 de diciembre la general. Encontrá acá más info sobre las entradas.