Enroque de teatro: Brandoni y Silveyra por Picchio y Romano

Luis Brandoni, quien junto a Soledad Silveyra protagonizó durante todo el año el sostenido suceso de Quién es quién? en la ciudad de Buenos Aires, había confirmado su presentación desde enero de 2026 en el teatro Atlas de Mar del Plata. De hecho tanto él como Solita ya se encontraban en La Feliz. Sin embargo, son de conocimiento público las dificultades de salud que está atravesando el actor y político, que marcaron la suspensión de funciones en el Liceo.

Por indicación médica, a Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debió cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires. El problema es que, avanzada la temporada teatral de verano en la ciudad, ya no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación.

Al tomar conocimiento de esta situación, ya que comparten productores teatrales, tanto Ana María Picchio como Gerardo Romano manifestaron su buena disposición a cederles el escenario del Multitabaris a Brandoni y Silveyra, sala a la cual regresaría la exitosa comedia El Secreto, dirigida por Manuel González Gil a principios de enero. En un innegable gesto de solidaridad, será El Secreto la propuesta que se presente en la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires. En la obra que se transada a Mar del Plata también trabajan Gabriela Sari y Rodrigo Noya.

Como diría Carlos Rottemberg, cuatro de las máximas figuras de la actuación teatral nacional se pusieron de acuerdo para acompañar la salud de uno de ellos y poder mantener en cartel dos de las comedias más reconocidas del 2025.