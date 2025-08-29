Gabriela Sari: "En El Secreto, los actores estamos viviendo un drama, pero el público disfruta de una comedia"

La cartelera teatral porteña se renueva con El Secreto, una comedia que promete una combinación única de humor, intriga y drama. La obra, protagonizada por dos pilares de la actuación como Ana María Piccio y Gerardo Romano, se enriquece con el talento de Rodrigo Noya y Gabriela Sari. En una entrevista exclusiva, Sari reveló los detalles de la obra así como habló de la experiencia de trabajar con este elenco de lujo y la magia que se vive tanto en el escenario como fuera de él.

Escrita por el francés Eric Assous y dirigida por Manuel González Gil, la obra introduce al espectador en la vida de una pareja de jubilados recientes que, en la aparente tranquilidad de su hogar, oculta un secreto que está a punto de salir a la luz, desatando una serie de eventos inesperados.

Un juego de verdades ocultas

"La obra trata de estos secretos que hay en las familias y con los que a veces uno convive, hasta que algún integrante toma la decisión de contarlo", explica Sari. Su personaje es clave, ya que es el encargado de revelar un secreto crucial que desestabiliza a la familia, generando una serie de situaciones emotivas y complejas. Sin embargo, no es el único personaje que se guarda algo. La actriz subraya que "cada uno tiene un secreto para contar y compartir".

Para Gabriela, el mayor gancho de la obra reside en ese dinamismo imprevisible: "A los cinco, seis, siete minutos pasa algo inesperado, y después se va sumando otro, por lo que no deja de sorprender", confiesa. A pesar de estar clasificada como comedia, la describe como un verdadero "drama" para los actores en el escenario. "Arriba del escenario estamos viviendo un drama, pero del otro lado el público está viviendo una comedia porque se ríe de lo que les está pasando a los personajes. Y es como la vida misma", reflexiona.

El reencuentro con la esencia de la actuación

El Secreto ha sido para esta actriz un regreso a las bases de su formación actoral. El director Manuel González Gil propone un trabajo tan "minucioso" que le recordó sus inicios en el teatro: "Esta obra tiene algo especial en mí, me conectó con esa niña que empezó a estudiar teatro", comenta emocionada Y celebra la calidad del elenco, especialmente la dupla Romano-Picchio, a quienes considera una "combinación letal, perfecta" que actúa con una "verdad absoluta" que el espectador "no tiene otra opción que creer".

Esta conexión se extiende a todo el equipo, incluyendo a los productores Tomás Rottemberg, Juan Manuel Caballé y Javier Faroni, con quienes han formado un equipo "muy sólido". Con funciones de miércoles a domingo en el Multitabarís (Av. Corrientes 831, CABA), El Secreto ha tenido un recibimiento increíble por parte del público, agotando localidades el sábado de su estreno.

La propuesta tiene la intención de permanecer en cartelera hasta fin de año, para luego embarcarse en una gira por el interior del país. "Es una obra que merece ser vista", dice Sari, quien confiesa su pasión por recorrer la Argentina con su arte: "La conexión que tenemos cuando salimos del teatro y la gente está afuera esperando con un abrazo, un cariño... no termina ahí. Es algo único", concluye. El Secreto tiene funciones de miércoles a domingo, encontrá acá más info sobre las entradas.