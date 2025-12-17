3 clásicos del cine llegarán a la cartelera teatral porteña en 2026

Desde el Jardín

El nuevo proyecto teatral que encabezará Guillermo Francella en su regreso a la calle Corrientes es una adaptación inédita de la novela “Being There” del escritor polaco-estadounidense Jerzy Kosinski. Publicada en 1971, en ella se basó la película protagonizada por Peter Sellers de 1979 y dirigida por Hal Ashby. La versión teatral de Desde el Jardín tendrá su estreno en la Argentina el 28 de marzo de 2026 en el teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA), en la que el protagonista estará acompañado por un elenco de primera línea integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi. En este caso, la versión teatral y la dirección son de Marcos Carnevale, mientras que la producción general es de Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.

Cuenta la historia de Chance Gardiner, un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión como exclusivo contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere, Chance es expulsado de la casa, por lo que tendrá que integrarse a la sociedad. El azar hace que conozca a una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en la casa que comparte con un empresario influyente, enfermo en fase terminal. Para él, Chance pronto será la mejor medicina. Es que carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean -incluido el presidente de los Estados Unidos- como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Jardín es una alegoría brillante (y una comedia negra y drama social) de los particulares tiempos que corren en el mundo actual, y muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito. Una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente “no sabe nada”, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.

En esta puesta, el diseño de escenografía es de Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel, la música original y banda de sonido de Damián Kompel, el diseño de vestuario es de Betiana Temkin, el de iluminación de David Seldes, el de sonido de Pablo Abal, la producción ejecutiva de Carla Carrieri y Damián Zaga. Finalmente, Ariel Stolier tiene a su cargo del diseño de producción. Las funciones serán jueves y viernes a las 20, sábados a las 20 y 22 y domingos a las 19. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Secreto en la Montaña

Llega al teatro con Benjamin Vicuña y Esteban Lamothe en los roles estelares que marcaron a una generación. La adaptación teatral de la emblemática película que redefinió el cine contemporáneo tendrá su estreno en mayo 2026 con una producción de primer nivel. Este dúo protagónico promete una intensidad escénica excepcional bajo la dirección de Javier Daulte y la adaptación de Marcos Carnevale.

Ambientada en Estados Unidos de 1963, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña en 1963. Ellos descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro de un contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras”, resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos. Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La dirección de Daulte aportará su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder la cercanía con el público. La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno. La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo. Las funciones se harán en el teatro xxxxxxxxxxxxxx. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Anastasia, el musical

La película animada de Disney estrenada en 1997 tendrá su versión del musical de Braadway en Buenos Aires. El estreno está pautado para el 5 de mayo de 2026 en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA), con un elenco notable encabezado por Minerva Casero como la protagonista y Lucila Gandolfo como la Emperatriz Viuda. Además Sofía Alemán será la Anastasia niña y en total 21 personas en escena. El elenco fue presentado en un evento para fans realizado a sala llena en la que cantaron junto al público el tema nominado al Oscar del film: Viaje al Pasado, en una tarde cargada de emoción y mística imperial. El evento convocó a más de 1000 fanáticos que colmaron la sala, confirmando que la leyenda de la Gran Duquesa sigue más viva que nunca.

Minerva Casero, actriz y cantante proveniente de una familia de artistas y quien recientemente lanzó su álbum musical "Minerva", asume el desafío de interpretar a Anya, la joven barrendera que busca descubrir su identidad en un viaje épico desde el ocaso del Imperio Ruso hasta la euforia de París en los años '20. Sobre su elección, el director general Marcelo Rosa ha destacado anteriormente que "Minerva es una artista maravillosa que ES Anastasia... Su voz tiene la magia y la intensidad exactas para dar vida al personaje". La acompañan Iñaki Aldao como Dimitri, el joven estafador que se convierte en el interés amoroso de la protagonista; Fernando “Pichu” Straneo sorprenderá en el rol de Vlad, el carismático ex miembro de la corte y socio de Dimitri; Agustin Iannone encarnará a Gleb, el oficial bolchevique que actúa como antagonista.

El ensamble, pieza clave para recrear la grandiosidad de la obra, está conformado por talentos de vasta trayectoria en el teatro musical, incluyendo a Pamela Peker, Joaquín Caso, Micaela Fusaro, Sol Giulietti, Lucila Muiño, Gustavo Ortiz, Verónica Pacenza, Andrés Rosso, Morena Sanchez, Santiago Sastre y Tomás Vila. Además, el equipo creativo detrás de esta superproducción, liderado por Rosa, incluye a Ale Ibarra en la dirección coreográfica, Pili Noseda como coach vocal, la escenografía será de Carlos Cifani y el vestuario de Genevieve Petitpierre; la producción general de Raúl S. Algán. Aunque se trata de una puesta en escena con dirección local, la producción utilizará la escenografía digital y las proyecciones originales de Broadway, garantizando un despliegue visual de nivel internacional.

El libro original es de Terrence McNally, de la obra de Marcelle Maurette, adaptada por Guy Bolton; la música es de Stephen Flaherty, las letras de Lynn Ahrens. Está inspirado en el largometraje de Twentieth Century Fox Motion Pictures por acuerdo especial con Buena Vista Theatrical. Anastasia se presenta por acuerdo con Concord Theatricals. Encontrá acá más info sobre las entradas.