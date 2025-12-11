Patricio Arellano: de un Papá Noel deslumbrante a la intimidad acústica en Palermo

Patricio Arellano, uno de los artistas con mayor proyección internacional, aterrizó en la Argentina a mediados de noviembre tras un año de trabajo en Mallorca. Su regreso, sin embargo, no fue para tomarse un descanso, sino para encarar dos proyectos de escenarios totalmente opuestos, demostrando su versatilidad y pasión por la música. Acaba de estrenar (ayer) en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA), Una Mágica Navidad, el espectacular show navideño producido por Flavio Mendoza. Tras tres años de éxitos con el Circo del Ánima, esta nueva versión subió la apuesta al desembarcar en la imponente céntrica.

“Es una experiencia totalmente distinta. El mismo show, pero en un contexto mucho más grande”, comenta Arellano durante una entrevista exclusiva en la que reveló que se puso la icónica barba y el traje rojo, ya que repite su particular rol: Santa Claus. El papel le presenta un divertido desafío. “Toda la ciudad está empapelada con mi cara, pero nadie se da cuenta que soy yo”, revela Patricio entre risas, debido a la elaborada caracterización que incluye prótesis, peluca, barba y el peso de múltiples capas de vestuario. Lejos del Santa Claus tradicional, el de Flavio Mendoza es una versión "aggiornada y divertida", que para el Ópera fue rediseñada para ser aún más deslumbrante, con los brillos necesarios para captar la atención desde cualquier punto de la sala.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junto a Patricio, la talentosa Albana Fuentes (la actriz del musical La Sireita) encarna en la historia como el Espíritu de la Navidad, en un montaje que promete ser un festín para los sentidos con acrobacias, música envolvente y los efectos especiales característicos de las creaciones de Mendoza. Una Mágica Navidad se presentará por tan sólo 17 funciones durante el mes de diciembre, convirtiéndolo en un evento exclusivo para celebrar las fiestas en la cartelera porteña. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Un reencuentro acústico y cerca del público

En un giro de 180 grados con respecto a la majestuosidad del Ópera, Patricio Arellano se prepara para dar un show íntimo que marcará el reencuentro con su público:

“Hace un año que no toco en Buenos Aires y tengo muchas ganas”, confiesa el cantante. La cita es este domingo 14 de diciembre a las 18 en Pottery (Gorriti al 5700, CABA), "un lugar cálido y pequeño", según reveló en la entrevista que compartimos:

En formato acústico -acompañado sólo por un pianista y su guitarra-, Arellano recorrerá las canciones que marcaron su trayectoria a lo largo de sus cinco álbumes. Un evento a sala casi llena que promete ser un momento de pura conexión musical antes de que el artista regrese a sus compromisos internacionales en España en enero.

Patricio, quien reside en Madrid desde hace cinco años, ha consolidado su carrera viajando constantemente por contratos de temporada en Europa. En los últimos años ha llevado su música a destinos exóticos como Grecia, Ibiza, Qatar y, recientemente, Mallorca. A pesar de los constantes viajes, subraya la tranquilidad de saber que siempre hay un proyecto que lo trae de vuelta a su país.

Sin dudas tendremos una oportunidad única de verlo en un escenario íntimo antes de su regreso a Europa, y a cara lavada. Encontrá acá más info sobre las entradas.