Dany Hoyos y Sebastián Yatra listos para hacernos bailar con sus conciertos en Buenos Aires

Dany Hoyos

En 1989, Daniel Hoyos ingresó en la voz de Kalama Tropical en reemplazo de su hermano Bonifacio, para editar el disco Al Fin Llego y en 1990 Ahora Si. Pero en 1991 decide alejarse del grupo para formar parte de los Hechiceros junto a su hermano y editan el disco Fiesta Cumbanchera. Luego de grabar varios discos con Los Hechiceros se desvincula del grupo a mediadas del año 1994 para formar junto a su hermano uno de los grupos exponentes de la guaracha Los Bonys. Con su primer disco Vuelve a Santiago Hermano en 1995, logra entrar en el ambiente de la movida tropical, con lo cual se ubica en el primer lugar en las radios y lugares bailables. A lo largo de 12 años con Los Bony's ha grabado 13 discos y ha recorrido gran parte del país conquistando primero la provincia de Santiago del Estero. A mediados del 2009, con 25 años de trayectoria se separa de Los Bonys y edita su primer material discográfico como solista. Creador de éxitos con la cualidad disco de oro. En la actualidad cuenta con 8 discos grabados en estudios y dos lanzamientos en vivo. Hoy en día es uno de los máximos exponentes de la Guaracha Santiagueña en nuestro país.

Este viernes 5 de diciembre, a las 21, el cantante tropical desembarca en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA), para traernos toda la guaracha de parte de un artista que sabe conmover con su música mientras el cuerpo pide pista para bailar. Recientemente Hoyos rompió el récord de visualizaciones con su participación en el streaming Un poco de Ruido, alcanzando casi los 5.000.000. Es que cada vez que visita un medio, la fiesta está asegurada.

Y es lo que sucederá en la calle Corrientes cuando suba al escenario con toda su banda, para compartir los clásicos de toda su carrera y festejar 35 años como cantante. Habrá sorpresas y nuevos temas en un show imperdible, como sabe dar este referente indiscutido de la guaracha, de Santiago del Estero para Buenos Aires y todo el país. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sebastián Yatra

Es una de las voces más influyentes del pop latino actual, está en una etapa en la que está explorando nuevos sonidos, también una forma distinta de conectar con la vida. En este marco anunció las fechas de su Entre Tanta Gente Tour, un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público. Sebastián Yatra vuelve a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios. Con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia y más países, esta nueva etapa de la gira promete una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.

Tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España por festivales y venues icónicos, más de 100,000 espectadores y un cierre de gira apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera.

"Este tour me está impactando no sólo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír... y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente", comparte Yatra sobre esta nueva etapa.

En cada presentación, Sebastián se acerca al público, escucha sus historias, da espacio a lo inesperado. La emoción se mezcla con risas, momentos improvisados y confesiones espontáneas que hacen que cada show sea único. En España, fue común ver a Yatra abrazando fans entre canciones, invitando personas al escenario o improvisando canciones según lo que la audiencia compartía. Esa interacción directa, casi mágica, es lo que define la experiencia de estar entre tanta gente.

Este anuncio llega acompañado de su nuevo sencillo La FKN Vibra, en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi, con beats de reggaetón fresco y una letra que captura la energía de una noche entre amigos, el tema refuerza la visión de Yatra en esta nueva etapa: una conexión más honesta con la vida y con su audiencia, apostando por música que refleja lo espontáneo.

Con esta nueva etapa, Sebastián Yatra continúa expandiendo el universo de Milagro, su último album de estudio, apostando por un show que se siente como una conversación más que un espectáculo. Un ritual donde la música, las historias compartidas y la conexión emocional se convierten en el verdadero protagonista. Más que una gira, es una invitación a celebrar lo humano, lo colectivo y esa alegría de vivir que Yatra ha puesto en el centro de esta fase creativa. Se presentará el 15 de abril en el porteño Movistar Arena (Humbodt 450, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.