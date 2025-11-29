Doble Valentina hará un show en La Tangente para presentar su segundo disco

La escena musical argentina se consolida con el ascenso de Doble Valentina, quien acaba de lanzar su nuevo single, La Remera, y anunció un concierto clave: el próximo 12 de diciembre en La Tangente (Honduras 5317, Palermo, CABA). Este lanzamiento es el último adelanto de su segundo álbum de estudio, un trabajo de 11 canciones que verá la luz en enero de 2026 y que cuenta con una producción de alto calibre: el astro latino Diego Torres y Yadam González, productor musical con cuatro Grammys Latinos.

La Remera es una canción que nació de una sensación de añoranza y distancia personal. Doble Valentina reveló que el tema se gestó de manera espontánea, enviado como una nota de voz con guitarra por mensaje de texto. "Es el producto de extrañar a alguien. Estábamos separados por la distancia y quería mandarle algo", comenta la artista. La anécdota detrás de la creación es contundente: "Algo bien me salió, porque al día siguiente de mandarla la distancia no existía más". Este single se suma a una serie de adelantos exitosos como Frío frío, caliente caliente, Tanta inteligencia artificial y Amar no está de moda. Además, el álbum completo incluirá un dueto con Diego Torres, un sello de la relevancia que ha tomado este proyecto.

El desafío de ser la Doble Valentina

El nombre artístico de la cantante surgió por necesidad en las redes sociales, pero rápidamente cobró un significado profundo: "Tengo un lado bastante esquemático, racional y después otro más creativo, más liberal", explica Valentina sobre la dualidad que representa. Y se refirió también al nuevo panorama de la música, donde las redes sociales se han convertido en el "embudo" y la "vidriera" fundamental: "Hoy todo empieza con una tomando las riendas de algún deseo y dando a conocer su trabajo", afirmó, destacando que en este camino, la constancia es el elemento más importante para mantenerse firme.

En ese recorrido, la aparición de figuras como Torres fue un espaldarazo. "Diego tuvo mucha generosidad al querer ayudarme presentándome a mucha gente", lo que significó un "respiro" y una reafirmación en un camino que artístico que siempre presenta dificultades. Aquí la entrevista completa:

El concierto en La Tangente servirá como una presentación oficial del nuevo material antes de la salida del álbum completo en enero. "Estoy muy ansiosa y con muchas ganas de tocarlo, de empezar a hacer circular algunas canciones que me gustan mucho", expresó. La artista, que define su estilo como "cantautoral", adelantó que el show será con banda completa, contando con la participación de músicos como Andrés Buzaert, Lupi Beta y Mario Uso, además de invitados especiales. Aunque habrá una parte en solitario, volviendo a la esencia de cómo nacen sus canciones, el grueso del espectáculo será con el sonido potente que ha logrado la banda.

Con temas que exploran la intersección entre emoción y reflexión social, Doble Valentina invita al público a compartir este encuentro en el que repasará tanto sus éxitos virales como las nuevas melodías. Encontrá acá más info sobre las entradas.