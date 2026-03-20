Distopía, hambre y autofagia: llega Comerse un Hipopótamo, una sátira inquietante sobre el límite humano

¿Qué estamos dispuestos a sacrificar cuando ya no queda nada para comer? Esa es la premisa que dispara Comerse un Hipopótamo, la nueva apuesta teatral escrita y dirigida por Víctor Edgardo Chacón que desembarca en el Teatro Polonia (Fitz Roy 1475, CABA). Con funciones los viernes a las 22:30 desde hoy, la pieza propone un viaje hacia un futuro donde el hambre está regulada por el Estado y la supervivencia se vuelve un trámite administrativo bajo la sombra de un animal inexplicable en el patio.

La trama sitúa al espectador en un hotel convertido en territorio de tensión moral. Allí, una recepcionista, dos huéspedes y una funcionaria gubernamental se enfrentan a una investigación por un presunto caso de autofagia: la práctica de comerse a uno mismo. “Mi personaje es una funcionaria que suele hacer estas entrevistas. Esta es la número 54 de su carrera, pero de repente sucede algo que lo cambia todo”, revela Pilar Rodríguez Rey, una de las actrices junto a Luciana MÁquez, Evelyn Herberg, Carolina Erlich y Floriana Tortone Silva.

Uno de los puntos más fuertes de la propuesta es su identidad visual. Durante el proceso de ensayos, el director tomó como referencia la atmósfera de Delicatessen, la icónica película francesa de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. “Víctor nos habló mucho de esas imágenes. Es una estética particular buscada junto a Kitty Di Bartolo en el vestuario, que nos lleva a un mundo rústico y decadente”, explica Pila. Elementos como pestañas de cartón y una escenografía minimalista a cargo de Lucía Otaño ayudan a construir este futuro distópico donde lo bizarro se vuelve cotidiano. Aquí la entrevista completa:

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A pesar de lo extraño del planteo -que incluye música de Beto Bit y maquillaje de Mariana Martínez-, la obra toca fibras muy actuales. “El mensaje tiene que ver con el consumo desde lo mercantil y desde la carne. Es una metáfora de hasta dónde cedemos en sociedad cuando nos encontramos bajo presión”, señalan Rodríguez Rey. El hipopótamo en el patio, a diferencia de un rinoceronte, no posee cuernos de marfil comercializables, lo que refuerza la idea del animal como pura mercancía comestible en un contexto de escasez absoluta.

El equipo es conciente de que la temática es sensible. Hablar de hambre y de comer carne humana -la propia incluso- puede resultar revulsivo. “No hay nada mejor que una obra provoque un efecto, sea cual sea. Si te conmueve o te revuelve el estómago, algo funcionó”, reflexiona la entrevistada sobre el impacto esperado. La obra transita entre el thriller de suspenso y momentos de un humor ácido y liviano que descomprime la sensación de peligro inminente. El proyecto, producido por el equipo que integra a Esteban Fernández en realización y a Floriana Tortone Silva en la asistencia de dirección, tuvo un proceso de ensayos que las actriz define como "tenaz y perseverante", la pieza finalmente se enfrenta al veredicto del público para ver qué "rebota" de esta locura en cada espectador. Encontrá acá más info sobre las entradas.