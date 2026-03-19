4 propuestas para bailar y bailar desde la platea

Las Guerreras Doradas

El fenómeno infantil que conquistó a más de 100.000 espectadores llega al Movistar Arena (humboldt 450, CABA) tras un 2025 arrollador con 150 funciones agotadas entre noviembre y diciembre. Las Guerreras Doradas se consolidaron como uno de los espectáculos infantiles más convocantes del país. Ahora da un gran paso y llega el 11 de abril a Buenos Aires con una producción especialmente pensada para este venue.

Después de haber recorrido 50 ciudades de la Argentina, el show se convirtió en un verdadero fenómeno familiar con una historia donde la música es poder: la oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas descubren que no sólo nacieron para brillar sobre el escenario, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras se enfrentarán a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

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Este es mucho más que un espectáculo: es una experiencia que demuestra que el verdadero poder está en creer en uno mismo, en mostrarnos tal cual somos, y confiar en los amigos y seres queridos. Con una propuesta que combina música en vivo, emoción y un mensaje inspirador, el show invita a grandes y chicos a vivir una aventura inolvidable en familia. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Martin Garrix

Llega con su Americas Tour al Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el 16 de mayo. El destacado DJ y productor holandés desembarcará en el país en el marco de la gira americana más grande y ambiciosa de su carrera, un tour que recorrerá los principales escenarios del continente con una producción de escala internacional. Como líder global de la música electrónica promete una experiencia audiovisual de nivel internacional, producida por Fenix Entertainment. Con una puesta de última generación, nueva música y la energía que lo convirtió en uno de los DJs más importantes del mundo, el paso de Martin Garrix por la Argentina será uno de los grandes eventos musicales de 2026. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Stomp

La leyenda mundial de la percusión en vivo regresa a la Argentina para presentarse del 2 al 13 de septiembre en el Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA). Tras triunfar durante décadas en Broadway y en el West End londinense, y recorrer más de 50 países, el espectáculo vuelve a Buenos Aires con toda la fuerza rítmica y la energía escénica que lo han convertido en un fenómeno global. Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, Stomp ha revolucionado la forma de entender la percusión en directo: ocho intérpretes en escena construyen, a partir de objetos cotidianos -tachos de basura, escobas, bidones, cajas, mecheros, palmas y pasos-, un lenguaje propio donde el ritmo, el humor físico y la teatralidad se combinan en un show arrollador, sin una sola palabra y con una comunicación directa y visceral con el público.

Durante más de tres décadas ha cosechado premios internacionales, críticas entusiastas y un lugar indiscutible en la historia del entretenimiento en vivo. Su propuesta trasciende estilos y generaciones: es un espectáculo pensado para sorprender tanto a quienes aman la música y las artes escénicas como a quienes buscan una experiencia distinta, vibrante y accesible para toda la familia. En esta nueva visita a Buenos Aires, la compañía presentará una selección de sus números más emblemáticos, junto con momentos renovados, en una puesta en escena que combina precisión coreográfica, imaginación sonora y un sentido del humor tan inteligente como directo. El resultado es una celebración del ritmo como lenguaje universal: sin traducción, sin barreras idiomáticas y con una energía contagiosa que convierte al público en parte activa del show. Encontrá acá más info sobre las entradas.

La K'onga

Transformará el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) en una fiesta de cuarteto el 23 de junio, en un 2026 en el que celebran 23 años de carrera y no paran de sumar fechas. En verdad la banda atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria y promete una noche a pura energía, baile y conexión con el público. La banda cordobesa sigue expandiendo su alcance y llevando el cuarteto a nuevos escenarios alrededor del mundo. Con una agenda internacional en crecimiento, ya confirmaron su gira por los Estados Unidos -con paradas en New York, Miami y West Palm Beach- y anunciaron nuevas experiencias como el “Crucero de la Música”, una propuesta que llevará su fiesta a altamar uniendo Argentina y Uruguay.

La K’onga es hoy fiesta y convocatoria. Dueños de hits que ya son parte de la cultura popular -como Te Mentiría, Otra Noche, Adicto, Latidos, El Mismo Aire y Cinco Minutos-, sigue demostrando que su historia está lejos de detenerse. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Además, en su tour 2026 se presentarán en:

21.03 - Festival del Nuevo Aguardiente, Catamarca

04.04 - Quality Arena, Córdoba