Patricio Arellano: "Estoy feliz de volver a cantar en mi país"

"Estoy viviendo en España hace ya unos cuatro años pero la verdad es que cada vez que aparece una propuesta que valga la pena, vuelvo a trabajar a la Argentina -revela Patricio Arellano ya instalado en Córdoba, donde integra el elenco de los nuevos espectáculos de Flavio Mendoza, donde interpretará el Hechicero y a Papá Noel-. Llevo tres años haciendo estos espectáculos con el Circo del Anima y es la primera vez que hago Mundo Halloween. Por otro lado, será mi tercera temporada con Mágica Navidad. Para mí siempre es un placer volver para trabajar en mi país y sobre todo con Flavio. Me siento un privilegiado. Estoy muy contento de vivir en España pero también me encanta volver a mi país me encanta estar acá y reencontrarme con mi público".

Con más de 30 años de carrera artística, así de joven como se lo ve, es un experimentado actor y cantante a quien vimos brillar en los mejores musicales porteños como Aladdin o Franciscus; también tuvo personajes entrañables en ciclos de TV como Gasoleros y Padre Coraje. Pero su proyección internacional lo llevó a otras latitudes, al punto que fue nominado a los premios Septimius Awards que se entregaron en Amsterdam como mejor actor por su rol protagónico en el largometraje Desde la última vez que nos vimos.

Y ahora Patricio se reencontrará con el público porteño por medio de un concierto que ofrecerá el 14 de noviembre en el Torcuato Tasso (Defensa 1575, CABA), acompañado por su banda para hacer las canciones de sus cinco discos. "Me encanta volver a sentir estoy en casa, reencontrarme con mis afectos, mis amigos y mis fans. En la medida de lo posible voy a seguir viniendo. Cuando vivía en en Buenos Aires me presentaba con mi banda una vez por mes haciendo conciertos y ahora que vivo en Madrid, es una vez al año, por lo cual se van acumulando las ganas y como es la única fecha, trato de tirar toda la carne al asador, de repasar las mejores canciones de mis últimos cinco años y de traer invitados especiales".

Además, Arellano habló de su vida en el exterior. Esto es todo lo que contó:

Y nosotros felices de recuperarlo, de volver a tenerlo cerca y disfrutar de sus interpretaciones, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. De esta última podés encontrar acá más info sobre las entradas.