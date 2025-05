"No puedo esperar a tocar en Buenos Aires", dice Tom Speight antes de su show en Lucille

De Londres directo a Buenos Aires, Tom Speight desembarcará con sus hermosos temas folk y pop el jueves 22 de mayo a Lucille (Gorriti 5520, CABA). Es parte de su gira programada por Sudamérica, en formato dúo con la tecladista Lydia Clowes. Además abrirá el show la artista argentina Lola Cobach. Tom, ha sido un artista prolífico desde el principio. Con una serie de EPs desde 2016, ha logrado reconocimiento internacional. Su último video, Higher, fue rodado en Barcelona. Para que anticipara esta visita y nos contara cómo va a ser el show del 22, conversamos con él por vía telefónica confesó que es su primera vez tocando en la Argentina, "estoy muy emocionado. He escuchado muchísimas cosas geniales sobre el país, y también sobre la ciudad en sí. Así que no puedo esperar para tocar allí. Creo que será súper especial. Muchas de las bandas con las que he trabajado a lo largo de los años, como Keane y Travis, tienen un éxito rotundo en Sudamérica y me han hablado muy bien de tu país".

Vivo Perfil - Vi mucha nostalgia en tus videos, ¿sos una persona nostálgica?

Tom Speight Sí, creo que todas las canciones son como si estuvieran escritas sobre seres queridos, historias reales que cobran vida. Así que creo que siempre es un punto de referencia de una experiencia. Supongo que hay un elemento de mirar atrás con ese tipo de nostalgia. Así que sí, me alegra que te gusten las canciones.

VP - ¿El amor es el tema principal de tus letras?

TS - Sí, escribo sobre lo que realmente conozco y supongo que eso es lo que más me conecta: la conexión humana.

TS - Sí, creo que es bueno para la gente, para darle una base a la música. Pero para mí lo más importante es tocar en vivo, y creo que por eso tengo muchas ganas de ir a los conciertos. Ahí es donde todo cobra vida. Miras a la gente que conoces y escucha tus canciones. Hemos tenido mucho apoyo en Argentina y esta será mi primera visita a tu país. Hay algo de Sudamérica que parece influir en mi música. No sé muy bien por qué. Estoy muy agradecido de que les guste.

VP - Vendrás acompañado solamente por con una teclista,

TS - Sí, sí, una cantante. Me acompañará en todos los conciertos; llevamos cantando juntos unos 10 años. Más o menos desde que empecé a lanzar música. Hemos viajado por todo el mundo; Estados Unidos, México, Europa y Brasil. Así que es bastante especial. Creo que armonizamos muy bien y si bien es genial tener una banda formada,este es un concierto bastante íntimo. Mis canciones tratan sobre escuchar y conectar con la música. Así que no importa si son miles o sólo 100 personas. Creo que será especial.

En Inglaterra damos grandes conciertos pero creo que para Argentina, como primer concierto, es un buen comienzo. Espero que sigamos volviendo.

La cita será el jueves 22 de mayo a las 20 en Lucille. Encontrá acá más info sobre las entradas.