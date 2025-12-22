Nico Riera y la reinvención de Sex: "Hacer esta obra requiere de una gran energía"

El tridente Muscari - Luttini - Napp lo hizo de nuevo. Tras haber conquistado a más de 400.000 espectadores en diversos formatos (streaming, autosex, shows en vivo), el fenómeno Sex evoluciona. Esta temporada de verano, Mar del Plata recibirá Sex, la obra, una propuesta que abandona la estructura de "performance" para convertirse en una pieza teatral de texto, protagonizada por un elenco de lujo: Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera.

En una charla íntima Nico, que viene de recorrer el interior del país con esta propuesta en una exitosa gira, revela los detalles de esta transformación y cómo se prepara para la exigente temporada en La Feliz.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del show a la obra de texto

A diferencia del show que se presenta habitualmente en Buenos Aires, esta versión está diseñada específicamente para cuatro actores en un escenario tradicional. "Es un formato muy distinto. Va mucho más hacia la comedia que hacia lo erótico y sexual del show -explica Riera-. Sigue siendo atípico y único, pero con mucho más despliegue actoral".

El actor destaca que, aunque se sumó temporalmente al show en Capital durante noviembre y diciembre, su verdadero compromiso está con esta obra de texto que le permite explorar otras facetas: "Tuvimos seis meses de gira y le fui encontrando mucha comedia, algo que me parece interesantísimo para romper con ese acartonamiento de tener que ser siempre sensuales". En Sex, la obra, los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan. Los actores no interpretan personajes con nombres ficticios, sino que son ellos mismos atravesados por el discurso sexual. "Mi rol juega con una ambigüedad constante. Hay momentos ficcionados, como cuando con Gloria (Carrá) hacemos de una pareja que se va a dormir pensando en otras personas, y momentos de monólogos tipo stand-up", cuenta Nico.

Al ser consultado sobre si su participación representa el arquetipo del macho argentino, el actor reflexiona: "Podría decirse que es una deconstrucción. Mi personaje arranca muy tipificado en el heterosexual que parece que no mezcla el amor con el sexo, pero a medida que avanza la obra se va mostrando como alguien mucho más sensible y romántico. Le pasan un montón de cosas más allá del estereotipo".

El compromiso energético de los actores

Para Riera, la temática de la obra exige una entrega total que no permite medias tintas. "No podés pasarla de taquito. La sexualidad es algo tan intrínseco de cada uno que, si no le ponés la energía completa y sos honesto, el público no te cree. Me pide mucha energía estar ahí arriba con Gloria, Julieta y Diego". Sex, la obra se presentará en el Teatro América de Mar del Plata (Av. P. Luro 2289), de martes a domingo con una función diaria. Una invitación a reírse, gozar y reflexionar sobre un tema que, como dice Muscari, "inquieta a todos e incomoda a muchos". Encontrá acá más info sobre las entradas.