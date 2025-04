Romina Richi: "Con Sex se arma algo muy difícil de explicar, hay que vivirlo"

Hay una experiencia que no se agota, por el contrario, se renueva en cada temporada y capta la atención de nuevos espectadores tanto como recibe a algunos que ya fueron varias veces. Nos referimos a Sex, viví tu experiencia, la creación de José María Muscari junto a Mati Napp y Paola Luttini que, de jueves a domingo, moviliza a los que se acercan al Gorriti Art Center (Juan B. Justo 1617, CABA) para ser parte de esta propuesta.

Semanas atrás cambiaron los maestros de ceremonia, ahora son Romina Richi y el Tucu López, que regresan a estos roles durante la sexta temporada de esta propuesta, en siete funciones semanales: "José María me propuso volver y acá estamos -cuenta Romina-. La verdad que me divierte. El show me parece muy entretenido. Las bailarinas están increíble, los que cantan también, cada uno cumple su rol al máximo. Es una entrega y de mucha energía. Se arma algo que es muy difícil explicar. La gente imagina una cosa y por ahí un cierto prejuicio por no saber. Porque no es teatro, no es un cabaret, no es un musical. Es algo que no se explica. Se vive.

"José ha aprovechado muy bien el espacio y saca lo mejor de de cada uno. El despliegue es muy grande, tanto que asombra al espectador. Cuando arranca el show, una parte del público viene a los camarines mientras nos estamos preparando, José le dice el museo. La gente entra en bambalinas, sube al escenario, y todo eso hace que se sienta parte del show de alguna manera.

Vivo Perfil - ¿Te hace sentir más sexy?

Romina Richi - No sé si me siento más sexy en este rol. Yo me siento sexy de por sí. De hecho no salgo desnuda, sí hay transparencias o estoy con una tanguita en un momento. Lo que más me interesa es el erotismo, la sexualidad, el mostrar sin mostrar. Me parece que todo eso tiene un misterio y una profundidad mucho más grande. Ese es mi tono.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

VP - ¿Hubo cambios con respecto a tu participación anterior?

RR - De esta vez a la vez anterior hubo cambios, desde el vestuario a momentos nuevos. El Tucu López está solo por un mes y no puedo contar lo que pasa después, pero va a ir cambiando bastante. Eso hace que la gente que ya lo vio vuelva porque tiene cosas distintas. Hay una pareja que en esos tres años es los que que estuve, la vi más o menos 50 veces o más. Desde que volví ya los vi. Vienen siempre. Aparte como podés comer, te sentás en una mesa, te pedís algo para tomar, es muy muy lindo para ir todas las veces que quieras. Siempre hay un recambio, también en los números y en la música cambia. Se renueva. Volví con con muchas ganas de hacer y de divertirme. Estamos todos tirando para el mismo lado.

El vestuario es de Melina Lagrutta, la producción ejecutiva de Gisela López Mateo, la producción general de Paola Luttini para Pronoia Producciones, la coreografía de Matías Napp la dirección de José María Muscari. Con funciones jueves a las 21, viernes a las 21 y 23.15, sábado a las 0.30, 20 y 22.15 y domingos a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.