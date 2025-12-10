Anticipo 2026: 3 estrenos que llegarán en verano

Corto Circuito

La nueva propuesta que Pedro Alfonso lleva a Villa Carlos Paz se estrena el 25 de diciembre en el Teatro del Lago (Belgrano 81), con funciones de martes a domingo.

Esta vez estará acompañado por Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich, dirigidos por Diego Ramos. En verdad, Alfonso y Guridi se convirtieron en la dupla imbatible del verano cordobés, y ahora llegarán con un espectáculo que promete risas, emoción y entretenimiento para toda la familia.

Tras 15 años ininterrumpidos apostando al teatro veraniego, Alfonso presenta una historia con libro propio, escrito junto a Almada, y que tiene producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Corto Circuito es una comedia ágil, con divertidos personajes, situaciones inesperadas, música y una gran puesta en escena. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Vamo' los Pibes

Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Osvaldo Santoro y Raúl Lavié se pusieron a las órdenes de Federico Palazzo para encarnar a tres amigos de toda la vida (Grimau, Laport y Santoro) sin demasiados recursos, que están dispuestos a todo para ayudar a otro que ha quedado sordo (Lavié). Conseguir un audífono es la llave de la esperanza, pero la lista de espera es larga y el tiempo es una riqueza que a los ochenta y pico escasea. Esa búsqueda, llena de obstáculos y fechorías, les permite luchar por un sueño y, con un poco de suerte, ser felices por última vez.

El director se basó libremente en El Audífono de Jorge Palaz para escribir una comedia desopilante fue distinguida con el Primer Premio a Obra Teatral Inédita del Fondo Nacional de las Artes y promete carcajadas sin descanso. El elenco no se queda atrás: cuatro próceres del escenario interpretan a un grupo de amigos octogenarios que se embarca en una cruzada absurda pero gloriosa: Ernesto es un ex cantor que quiere volver a las pistas... y al micrófono. Pero lo que empieza con una visita a la fonoaudióloga, termina en un delirio épico: formar una banda musical, subirse a una casa rodante y recorrer el mundo. Con Barilatti al piano, Ernesto en la voz, Mingo como presentador rengueando con estilo y el Tano Staffa como manager improvisado (y sospechoso), el plan suena tan imposible como irresistible. Con diálogos filosos, situaciones absurdas y un ritmo que no afloja ni con la presión baja, se convierte en una oda a la amistad, la desobediencia geriátrica y la necesidad urgente de no tomarse la vida tan en serio.

Con producción de Los Rottemberg, el estreno se producirá el 2 de enero en Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA), con funciones de miércoles a domingo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Las que gritan

El 10 de enero de 2026 llegará al Teatro Metropólitan (Av. Corrientes 1343, CABA) esta comedia de José María del Castillo y Antonio Rincón Cano, en versión de Manuel y Sofía Gonzalez Gil. Con un elenco integrado por Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro, tienen dirección de Manuel González Gil, dirección musical de Martín Bianchedi y producción general de Karina Piñeiro y Sebastián Aldao.

En la trama, tres hermanas atraviesan la adultez cargando frustraciones, heridas y silencios acumulados. Su madre decide tomar una iniciativa inesperada: convocarlas para pasar juntas un fin de semana que cambiará todo. Para ellas la vida se presenta imprevisible, absurda, surrealista, pero siempre con humor. Según el director, "estas cuatro mujeres buscarán reflejar la realidad que las atormenta y las atemoriza. Como en la vida misma, esa realidad a veces se torna descontrolada, otras veces divertida, en ocasiones despiadada, por momentos mística, y sin duda siempre imprevisible y en muchas ocasiones hasta surrealista. A veces tenemos que parar. A veces tenemos que gritar. Pero siempre hay que reírse con la vida, y estar sumamente atentos para pegar el volantazo y girar en la dirección adecuada".

Además tiene diseño de escenografía de Lucila Rojo y Agustina Filipina, de vestuario de Romina Giangreco, de iluminación de Manuel González Gil y coreografía de Rubén Cuello. Esta propuesta tendrá funciones serán los sábados a las 23 y domingos a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.