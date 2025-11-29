El legado de Alejandra Boero sigue vivo en los 35 años de Andamio '90

El Teatro-Escuela Andamio '90 se celebra 35 años de vida honrando la memoria de su fundadora, Alejandra Boero, y reafirmando los valores del teatro independiente argentino. La jornada conmemorativa será el domingo 7 de diciembre a las 20 en la histórica sala de Paraná 660, CABA. El homenaje central será un espectáculo semimontado, dirigido por la actual rectora, Celina Yañez, durante el cual docentes del teatro-escuela darán vida a textos de personajes emblemáticos que Boero interpretó o dirigió a lo largo de su vasta y fundamental trayectoria.

Andamio '90 es un referente indispensable de la escena porteña desde que abrió sus puertas el 9 de diciembre de 1990 con Final de Partida de Samuel Beckett, dirigida por Alfredo Alcón. Su actual director artístico y CEO, Alejandro Samek, hijo de Boero, compartió la emotiva historia de cómo se gestó el espacio: "Veníamos trabajando en diferentes salas alquiladas... Allá por fines del '86/'87, falleció un gran amigo de mi mamá, el arquitecto García Vázquez... y la plata que tenía la repartió entre sus amigos más queridos y a mi mamá le tocaron casi $50.000 de aquella época", relató. Sumaron a ese monto hipotecas sobre propiedades familiares y así pudieron comprar y construir el local. El nombre, elegido por Boero, es un manifiesto de principios: "Porque el andamio sirve para construir".

Aunque la sala celebra 35 años, la escuela de teatro que la precede tiene raíces más profundas, habiendo arrancado en 1967 y formado a figuras esenciales de la escena nacional como Luciano Cáceres, Sergio Surraco, Claudio Tolcachir y Mercedes Fraile, entre muchos otros.

Durante la entrevista Samek subrayó que Andamio '90 no es un espacio de mero entretenimiento, sino un baluarte cultural que sostiene la visión de Boero y al teatro independiente: ser un espacio de experimentación para artistas y un vehículo de transformación social. "Tenemos una concepción del teatro que no es mero entretenimiento... tratamos de que las obras que se elijan tengan un contenido, que tengan algo para decirles al público, unas obras en las cuales se le permita al espectador divertirse o emocionarse, pero fundamentalmente reflexionar sobre la realidad en que vive", explicó el director. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Citando la línea de Federico García Lorca, Samek enfatizó que el teatro deben mostrar la "carne y los huesos" de los personajes y sus problemas, buscando obras que, además de estar bien escritas, dejen una reflexión en el espectador.

El Legado de Boero: Construcción Colectiva

Al ser consultado sobre el legado de Alejandra Boero, quien fue precursora del teatro independiente y fundadora del icónico Nuevo Teatro, su hijo fue categórico: "Se mantiene vivo trabajando. Su legado es lo que hay que hacer hoy, no mirar el pasado con nostalgia, sino nutrirse del pasado desde Barleta para acá y tratar de transmitirlo a las nuevas generaciones", sostuvo.

Para Andamio '90, los valores fundacionales se mantienen inalterables: la tarea colectiva, la solidaridad, la fraternidad y la cooperación. En una época dominada por la tecnología, el teatro de Boero se levanta como un foco de humanización. "Sarmiento solía decir que el teatro es un foco de civilización... nosotros tratamos de sostener ese legado que es la construcción de vínculos humanos y sociales que permiten que el mundo progrese y no se robotice".

La celebración del domingo 7 de diciembre será un brindis a todos los artistas, técnicos, escenógrafos y músicos que, a través de los años, han ayudado a construir y sostener la imagen reconocida de este bastión cultural.