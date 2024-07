Sabina, Tarja y Living Colour de regreso a la Argentina

Mientras Joaquín Sabina no para de agregar presentaciones en su gira despedida de los escenarios, que se contrará en marzo y abril de 2025 en nuestro país, los Living Colour cantarán en octubre de este año. Además, la querida Tarja vuelva al país que ama para hacer dueto con Marko Hietala.

Living Colour

El jueves 18 de octubre de este años los estadounidenses se presentarán en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7800, CABA), para recuperar el tiempo perdido ya que pasaron cinco años desde su última visita. Ahora regresan para ofrecer un show con todos sus grandes éxitos. Esa noche no podrán faltar Glamour Boys, Solace of You, Timés Up o Love Rears Its Ugly Head.

La banda de rock formada en 1984 fusiona géneros como el funk, el heavy metal, el hard rock, el free jazz y el hip-hop. Tras disolverse en enero de 1995, la agrupación volvieron a reunirse a comienzos de 2001.​ Está integrada por Vernon Reid, Corey Glover, Will Calhoun y Doug Wimbish. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tarja & Marko Hietala: Living the Dream Together 2025

El 16 de mayo de 2025 el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7800. CABA) será una fiesta con el regreso al país de Tarja Turunen, está vez acompañada por una orquesta de cuerdas y Marko Hietala. Será una gran oportunidad para ver a estos talentosos artistas juntos nuevamente en el escenario. La gira promete ser un evento memorable con Tarja presentando su álbum de grandes éxitos Best of Tarja – Living the Dream, al que sumará material de sus álbumes My Winter Storm, What Lies Beneath, Colours in the Dark, The Brightest Void, The Shadow Self e In the Raw, además de canciones del pasado común con Marko, añadiendo una nueva dimensión al espectáculo.

A menudo reconocida como la Reina en la escena del rock sinfónico, Tarja es la artista finesa solista más conocida en el mundo de la música. Soprano, compositora e intérprete, adquirió fama mundial al co-fundar y ser por nueve años la voz e imagen de la banda de metal Nightwish, con quienes alcanzaron discos de Oro y Platino en muchos países. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Joaquín Sabina

En esta gira despedida que se llama Hola y Adiós, el cantautor español ya tiene vendidos los conciertos de 24 y 26 de marzo, así como 2, 4, 6 y 9 de abril de 2025. Ahora sumaron nuevas funciones 11 y 13 de abril, siempre en el Movistar Arena (Huboldt 450, CABA), debido a la altísima demanda.Será imposible para los fans de Sabina perderse esta oportunidad única

En su reciente cita con el público Joaquín Sabina, con esta nueva gira brinda la oportunidad de despedir unas canciones que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular. Ya adelantó que con este espectáculo ya no hará más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje.

La gira comenzará en febrero en América y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y nuestro paós. Tras una breve pausa, seguirá su rumbo a España y Europa, hasta su final en noviembre. Encontrá acá más info sobre las entradas.