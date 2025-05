Luciano Cáceres: "El espectador tiene necesidad de juego, de ser cómplice. Eso le pasa con Subacuática"

Siempre hay alguien que va a más. A quién se le ocurre hacer una obra de teatro sobre un hombre que va a la pileta con su hija... ¿en una pileta? A Luciano Cáceres, quien el año pasado se animó a cambiar y puso Subacuática, la adaptación de la novela Melina Pogorelsky, en la pileta semi olímpica del Suterh, en pleno corazón de San Telmo. "La elegí porque tiene gradas y era perfecta para ubicar al público. Hicimos unas pocas funciones y ahora volvimos a representarla con algunos cambios en el elenco, esta vez en el Club Estrella de Maldonado (El Salvador 5470, CABA)", reveló el director de esta puesta junto a Fernanda Ribeiz (que viene del mundo del cine) durante una entrevista exclusiva. Juntos decidieron hacer una puesta inmersiva (nunca mejor aplicado), que combina un elenco formado por Juana Viale, Joaquín Berthold, Anahí Gadda y Maricel Santin con proyecciones, iluminación y música dentro de una pileta de natación real.





En una pileta de natación, entre el olor a cloro y el bullicio de las clases, cuatro personajes se mantienen a flote. Pablo lleva cuatro años de duelo, desde que su mujer murió tras el parto de Lola. Con la ayuda de su hermana cría a la niña transitando los días como puede. En la media hora que encontró para él en esa pileta, evoca la figura etérea de su esposa y se permite quebrar. Allí conoce a Alejandra, una mujer abrumada por la maternidad, que lo hará replantearse cómo seguir adelante. Los protagonistas proponen una inmersión poética en el cotidiano desafiando la corriente, aún cuando parece que no se puede hacer pie.

Sí que es una apuesta osada, para pocas personas que deben prestar atención a lo que dicen los intérpretes. Pero también es original y quizás de esta manera ayude más al espectador para que salga de la función con una comprensión renovada de la capacidad humana para superar las adversidades. Sobre las dificultades que trajo esta propuesta, la elección de los actores y la devolución del público conversamos con Cáceres y esto es lo que contó:

Así, durante la entrevista vía Zoom, el actor y director reveló la génesis del proyecto: "Cuando Fernanda me habló de la novela pensé que quería hacer una película. Pero ella quería llevarla al teatro. Así empezamos a cranear esto con la autora; tuvimos varias versiones de la adaptación teatral y siempre dábamos vueltas sobre cómo recrear el agua. Y se me vino a la cabeza una piscina a la que yo iba de de adolescente, que tenía las gradas para ver competencias. La del Suterh. Y allí estrenamos el año pasado con unas poquitas funciones. Sumamos al equipo a Ricardo Sica, que es nuestro iluminador, y a la gente de Euro Lighting. Fernanda Ribeyro como directora de cine y yo como director de teatro, nos ocupamos de generar una experiencia multimedia... Y se nos armó esta locura. Después tuvimos que convencer a los actores (que tenían que saber nadar). Fue armar esta aventura que que es única, que se vuelve una experiencia muy particular y sobre todo en la pileta del Maldonado, en donde la gente ya no está en la grada alejada de la pileta, sino que la está rodeando. Es hermoso lo que ocurre con esta historia que es tan emocional, pero a su vez con tanto humor e inteligencia, porque la autora en vez de regodearse en el sufrimiento, de la pérdida hizo una pieza que es muy luminosa, que tiene mucho humor, que no es autocompasiva sino que tira para adelante", contó entusiasmado.

Además la puesta tiene ilustraciones de Rocío Casal, edición de videos de Florencia Puppo, diseño de sonido, grabación y edición de Norman Mac Loughlin; música original de Jackson Souvenirs; diseño de luces de Ricardo Sica; vestuario de Ayelén González Pitta, fotografía de Iván Amato y producción de Club Media y VE8. Las funciones son los sábados a las 22 y los domingos a las 19 y 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.