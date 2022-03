Tarja confiesa antes de sus shows: "Argentina me dio la oportunidad de sentirme bien"

La grandiosa cantante y compositora Tarja Turunen regresa a nuestro país en el marco de su gira Raw Tour 2022 en abril. Después de años de vivir en la Argentina y de añorar el contacto con el público local, la adorable finlandesa radicada en España se reencontrará con los fans en dos fechas: el jueves 21 en el Teatro El Circulo de Rosario y el viernes 22 en el porteño Teatro Broadway. A continuación, en una entrevista exclusiva anticipa los conciertos:

Su exitosa carrera la llevó a recorrer el mundo, primero en la agrupación Nighwish y luego en solitario, para mostrar su propuesta única, que combina dos estilos musicales muy diferentes, el lírico y el rock más energético. Ella fue pionera en la composición e interpretación de canciones del género sinfónico metálico y gótico, con una longeva y exitosa carrera como solista, tanto en el heavy metal como en la música clásica.

El más reciente álbum de estudio de Tarja, In the Raw, es una combinación de orquestación sofisticada y refinada, coros y su voz clásica con un base musical cruda y oscura. Las canciones que componen esta producción, de su autoría muestran con honestidad las sensaciones de los últimos años, esos que la pandemia le obligó a suspender giras y a cambiar esta rutina por una más hogareña. Justamente también habló de su vida en Andalucía, junto a su esposo y su hija (ambos argentinos), de ese período tan distinto de su vida y de sus ganas de volver a las giras:

Damos por descontado que tanto arriba como abajo del escenario habrá felicidad durante los conciertos de abril y esperamos que tanto Tarja como su familia disfruten del regreso a una Argentina que tanto los ama.

Encontrá acá más info sobre las entradas: Rosario y Buenos Aires