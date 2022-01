Joaquín Furriel: "La dinámica en el teatro es un hecho de confianza, como en la vida"

Ella en mi cabeza es una obra de Oscar Martínez que se estrenó en 2005 años protagonizada por Julio Chávez y que desde ese momento tuvo gran repercusión. Ahora vuelve con un elenco renovado (o casi) y con Javier Daulte como director. La propuesta, que se estrena le jueves 20 de enero en el Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343, CABA) está interpretada por Joaquín Furriel, Florencia Raggi y Juan Leyrado regresando al rol de licenciado Klimovsky.

En la trama de esta comedia Adrián (Furriel) llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura (Raggi), su mujer, pero tampoco sin ella. Es un receptor de contradicciones, miedos, angustias y muchos celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso para el análisis agudo de su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿qué los une realmente luego de tantos años juntos?

En la visión del director Daulte, con esta obra "no solo estamos en el universo creado por su autor, sino también en el de su protagonista, Adrián, que se pierde de forma alucinada en su propia y neurótica pesadilla. '¡Este espacio de reflexión inútil!', aúlla Adrián a poco de comenzar la pieza, refiriéndose no solo a esa maquinaria fascinante hecha de fantasías y fantasmas, sino también al teatro en tanto juego que nos permite encontrarnos con nuestros propios e inflamados temores. Aunque, en mi opinión, no se trata ni de algo tan reflexivo ni tan inútil. Porque Ella en mi cabeza es, ante todo, un vertiginoso juego que no da respiro y nos envuelve con su espiralada dinámica. Y el juego teatral encarnado por actrices y actores es una de las maneras más fascinantes de generar una verdad más allá de lo estrictamente razonable”.

Sobre el proceso creativo que encaró con este equipo, la determinación de hacer un personaje completamente diferente a lo que venía haciendo, y del aprendizaje personal que le dejó este texto, entre otras cosas, hablamos vía Zoom con Joaquín Furriel, quien está listo para estrenar y reencontrarse con el público después de la suspensión de las funciones de Hamlet al comenzar la pandemia. Aquí la entrevista:

Descontamos que esta propuesta será muy exitosa y le traerá nuevas satisfacciones a un actor que logra hacerse amar y odiar según las aristas de cada personaje que le toque, vale la pena recordar que esta propuesta tiene diseño de escenografía de Julieta Kompel, de vestuario de Ana Markarian, de iluminación de Marías Sendón y producción general de Pablo Kompel. Las funciones serán los jueves a las 20, viernes a las 20.15, sábados 20 y 22 y domingos a las 20.30.

Encontrá más info sobre la entradas acá.