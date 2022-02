Harry Styles y Louis Tomlinson: dos ex One Direction con entadas agotadas

De a poco se van recuperando los shows que la pandemia puso en suspenso. Me refiero a los conciertos internacionales que debieron poner las giras en stand by por la imposibilidad de trasladarse o ingresar a los países que estaban esperando a sus artistas favoritos con devoción. Afortunadamente en los últimos días de 2021 ya se empezaron a confirmar las reprogramaciones. Entre las más esperandos están las de los ex One Direction Harry Styles y Louis Tomlinson: el segundo se presentará en el Movistar Arena los próximos 21 y 22 de mayo, mientras que Harry logró un upgrade de venue, pasando el Estadio Hípico a River Plate el 3 diciembre. Lo llamativo es que, entre el canje de entradas compradas con anterioridad y la venta de remanentes, ambas presentaciones se encuentran agotadas, al igual que ocurre con otros anuncios de artistas internacionales que se vendieron en cuestión de horas, como el de Justin Bieber en el Estadio Unico de La Plata. Quizás tenga que ver con el público al que apuntan, que no es solo teen, aunque el valor de las entradas supere los $ 10.000. Repasemos qué presentará cada uno en nuestro país.

Louis Tomlinson

Será su primera visita a la Argentina en solitario desde la disolución de One Direction. Es más, era su primera en gira mundial para presentar el álbum debut Walls, que tiene más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Así Tomlinson retoma una extensa gira mundial interrumpida en marzo de 2020, que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina, Paraguay y los Estados Unidos.

Sobre su carrera en solitario, Tomlinson afirma: “Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y el más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver". Y acá estamos esperando ansiosos su llegada!

Harry Styles

El 3 de diciembre llegará el glamour de este cantante y actor a River Plate, a quien vimos aparecer en las escenas post créditos de la reciente película Eternals. El multipremiado y talentoso británico.se iba a presentar en el Estadio Hípico y debido a la gran demanda, pasó a un sitio mucho mayor. Cabe aclarar que todas las entradas adquiridas para el otro venue son válidas para este concierto, después de agotar las fechas programadas para 2020, la gran demanda para vivir el regreso del artista a nuestro país.

Durante el último tiempo, Harry supo transgredir su faceta artística como cantante, compositor y actor, para expandir su potencial creativo en otros rubros como la moda y la industria beauty: recientemente presentó Pleasing, su línea genderless de cuidado personal, que no sólo lo convierte en un artista ilimitado sino que también lo consagra como uno de los máximos referentes de su generación. Fiel promotor de las identidades libres, Styles finalmente podrá reencontrarse con el público argentino, que lo vio por última vez en 2018 en el marco de la gira Live On Tour.