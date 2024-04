Durante la gala anual de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei apuntó anoche contra el gobierno de Alberto Fernández por la emisión monetaria, y lo calificó de “manga de chorros” por haber emitido "28 puntos del PBI".

"¿Lo escucharon lo del títere? Hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante", agregó Milei en uno de los pasajes más destacados de su discurso.

El expresidente Alberto Fernández no esperó demasiado para responderle y en su cuenta de X posteó sin eufemismos: "Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas" .

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La polémica se inició por un video que Fernández había subido a sus redes sociales en el cual señalaba a quienes “se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado". El ex primer mandatario argumentó: "Debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot. El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp".

Y agregó: "En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora. Algo más. No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario".

Los cruces entre Fernández y Milei ya es algo cotidiano. Ambos se han elegido como contrincantes para rivalizar a través de declaraciones públicas en las redes sociales. A principios de abril, el exmandatario aseguró que el mandatario Javier Milei tiene rasgos "autoritarios" y cuestionó que impulse "una campaña de estigmatización y persecución contra medios y periodistas". También lo criticó durante la visita de la jefa militar estadounidense, Laura Richardson: "El Presidente argentino, hablando de “expansiones territoriales”, disfrazado de militar junto a una autoridad del ejército de Estados Unidos, nos llena de vergüenza como Nación", señaló.

Melconian le respondió a Milei, después de la burla: "Sigue sin haber fideos y tuco: la realidad me da la razón"

Alberto Fernández denunció que se eliminaron todos sus seguidos en X (Twitter)

El expresidente Alberto Fernández denunció que “llamativamente” se eliminaron todas las cuentas que seguía en la red social X (antes Twitter). En ese sentido, señaló que cree que "se trató de un problema técnico y no de la acción de terceros".

“Llamativamente, la cuenta de @alferdez en la plataforma X registró hoy la eliminación total de las cuentas ‘seguidas’”, anunció Fernández a través de la cuenta de su prensa este miércoles por la noche. “Presentamos una solicitud a la plataforma para resolver este problema con urgencia, en la creencia de que solo se trató de un problema técnico y no de la acción de terceros”, sugirió. “No obstante, no esperaremos que X repare el daño causado y comenzaremos a seguir nuevamente a los usuarios”, prometió el expresidente que tiene aproximadamente 2.200.000 seguidores.

FL/ff