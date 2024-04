El expresidente Alberto Fernández ironizó este martes 16 de abril contra Javier Milei en su cuenta de red social X luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que el primer mandatario ya no viajará en vuelos comerciales. La legisladora porteña libertaria, Rebeca Fleitas, salió al cruce y lo llamó “pordiosero intelectual”.

“Y un día se dieron cuenta de que, por razones de seguridad, es recomendable usar aviones oficiales... Más de cien días para descubrir lo obvio. El precio que se paga cuando uno juega a hacer demagogia”, expresó Alberto Fernández a través de su cuenta en X.

Por esa misma vía salió a cruzarlo la diputada libertaria, quien mencionó el tuit del ex mandatario y comentó con sarcasmo: "El "filminas" dando clases sobre demagogia. Qué pordiosero intelectual".

Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el presidente Javier Milei dejaría de utilizar vuelos comerciales para sus viajes hacia el exterior del país por razones de seguridad. Comunicó que a partir de ahora el Jefe de Estado tomará mayores recaudos en medio de la tensión por el conflicto entre Israel e Irán.

“El ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen si el Presidente sigue volando en vuelos de línea, así que no puede viajar más en vuelos comerciales”, indicó el portavoz durante su conferencia de prensa habitual desde Casa Rosada.

La lesgisladora, el atentado a CFK y el feriado

Esta no es la primera vez que Fleitas cruza a Alberto Fernández en las redes sociales. En 2022, cuando ocurrió el intento de magnicidio sufrido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora porteña se refirió al hecho, pero no con un repudio, si no cuestionando el feriado nacional que declaró el presidente Alberto Fernández tras lo ocurrido.

“La respuesta a lo acontecido con la vicepresidente no es declarar feriado nacional sino investigar que sucedió y por qué la custodia no evacuó a cfk en el momento del atentado. ¿Y si se decretase feriado por cada ciudadano asesinado por hechos de inseguridad o no somos iguales?”, publicó Fleitas en su cuenta de X luego de que se decretara Feriado Nacional el 2 de septiembre dado que un individuo gatilló un arma, sin que se disparara, a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner, cuando la Vicepresidenta llegaba a su departamento de calles Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

LT