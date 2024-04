Las prepagas responden a las críticas de Luis Caputo: "No hubo más aportes del Estado"

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, señalara que las empresas de medicina prepaga “le está declarando la guerra a la clase media” por los incrementos aplicados durante los últimos meses, la entidad que las nuclea salió a responderle y advirtió por la problemática del servicio si no recuperan las pérdidas de las inversiones realizadas.

El presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y miembro de la Unión Argentina de Salud (UAS) Juan Pivetta, explicó que "la fijación del aumento de la cuota mensual tiene que ver con un hecho del pasado". "En absoluto nos fuimos de mano", afirmó.

"Hoy la inflación del 25% de diciembre la sabemos en enero, lo comunicamos con 30 días de anticipación, y el impacto de esa inflación se aplica recién en marzo. La cuota de marzo que paga ahora la gente es con un parámetro que tiene que ver con dos meses pasados", explicó en diálogo con Futurock.

En esa línea, detalló que a inicios de año se llegó con un 134% de aumento de cuota de servicios de salud, inflación de 211% y un aumento de medicamentos de 300%, que impacta en un 35% de costos de la salud.

"La pandemia hizo que el anterior gobierno por problema económicos financiara el sistema, ayudara a través de los ATP y todo lo que tiene que ver con aportes para pagar los sueldos, eso se modificó, no hubo más aportes del Estado para morigerar el desfinanciamiento del sistema, entonces el prestador reclama con total y justa razón y el financiador aplicó un aumento en función de un gasto ya realizado", específico.

Sin embargo, advirtió que los costos no fueron cubiertos y que eso puede impactar en las prestaciones. "La cuota de la medicina prepaga no genera inflación, recupera un gasto ya realizado tanto en el sector financiador como el prestador. Hay que buscar alternativas para que no sea el impacto tan grande. Pero lo que ha sucedido no ha recuperado la pérdida del sistema y corremos enormes riesgos que la gente que es lo importante se quede sin servicios básicos de salud", sentenció.

"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", afirmó Caputo en un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Según la empresa a la que hayan contratado, los afiliados comenzaron recibir notificaciones con aumentos en las cuotas entre el 16% y 19%, desde que el Gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas del sector en diciembre.

Adorni defendió a Caputo

Pocos días atrás, Caputo comentó sobre los aumentos que superan el 100% desde enero: "Se les recontra fue la mano... caso prepagas, claro caso””.

Tras estas declaraciones del funcionario libertario, las prepagas pidieron mantener una reunión para poder dirimir las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados.

Las empresas nucleadas en las cámaras CIMARA, ADEMP Y CEMPRA anunciaron que se pondrán a disposición del ministro, pero rechazaron la acusación del impacto que tienen las cuotas en la inflación. "Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina", argumentaron.

En ese sentido, argumentaron que, durante el 2023, las cuotas subieron 134%, contra una inflación del 211%, con el rubro salud en 234% y los medicamentos con alzas de 400% promedio.

Desde el Gobierno nacional buscarán que las empresas aumenten a un ritmo similar o menor que la inflación e, inclusive, algunos no descartan regular algún tipo de fórmula si los incrementos continúan siendo desmedidos.

Este mediodía, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió los dichos de Caputo. "Lo que no permitimos es que exista un grado de carterización que afecte a los argentinos y es lo que el ministro entendió que está ocurriendo", afirmó. Y concluyó que esa carterización "está fuera de toda razonabilidad".

Sin embargo, el 22 de diciembre Adorni, sostuvo que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que habían anunciado las empresas del sector representan "un acercamiento a un sinceramiento de valores", luego de la "discrecionalidad" en los precios "impuestos por el Gobierno anterior".