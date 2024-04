Milei en Estados Unidos: lanzó una crítica camuflada a Macri, habló de la vacuna contra el dengue y calificó de "mediocre" a Lousteau

De gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei se presentó frente a un auditorio de alumnos en la Universidad de Florida, Miami, y sostuvo que su llegada a la presidencia se dio por una "triple carambola". "Yo sabía que la única forma en la que nosotros podíamos entrar era con todo podrido", se sinceró. Además, habló de la epidemia de dengue que azota al país y volvió a ratificar que su administración no habilitará una campaña de vacunación. También criticó en duros términos al senador radical Martín Lousteau, a quien calificó de "torpe, mediocre y pésimo economista".

"Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal-libertario. Por eso es que cuando, digamos, el tema de la herencia no me quejo, si de la única forma que podíamos entrar era una triple carambola y con todo podrido. Bueno, se dio la triple carambola, todo podrido y soy el primer presidente liberal-libertario de la historia de la humanidad", aseguró este jueves el jefe de estado. "Hubo una suerte de cisne negro", continuó, agregando que "parece que los argentinos hemos madurado y entendido que las soluciones fáciles no dan resultado".

Sin dar nombres, pero de manera elocuente, Milei cuestionó a las últimas presidencias argentinas, entre las que se encuentra la de Mauricio Macri (2015-2019), a la cual definió como "desastrosa" junto a los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Luego, agradeció a los presentes, cambió la voz y lanzó su singular frase "viva la libertad carajo". Fue el momento donde tronaron los aplausos.

Antes se había referido a la epidemia de dengue que el país sufre desde que comenzó el verano, donde se registraron cifras exorbitantes respecto a otros años. El último informe del Ministerio de Salud indicó, con fecha de corte el 30 de marzo, que hubo 52 mil nuevos casos y otras 32 muertes. En total, desde el 20 de julio del 2023, se detectaron 232.996 contagios y 161 fallecidos.

Milei dijo que "para que las vacunas sean efectivas tienen que darse la segunda dosis, pero hay que esperar tres meses y para el momento los mosquitos habrán desaparecido” y agregó que “recién se están probando en humanos para ver que no tengan efectos colaterales, pero los laboratorios tiene intereses”.

Milei recordó la crítica de Lousteau por la falta de repelentes para cuidarse del dengue

El referente de la Unión Cívica Radical (UCR), que lo había cuestionado por el faltante de repelentes para combatir la epidemia, fue nuevamente blanco de sus críticas. “He recibido la crítica muy torpe de parte de un senador, que además encima es economista. Se estaba quejando porque los repelentes estaban subiendo. Hay una epidemia de mosquitos, un montón de mosquitos porque no se hizo campaña el año anterior, sí, claro, hay mosquitos. Al otro año hay epidemia de mosquitos, el famoso dengue”, manifestó.

El tenor de la crítica fue aumentando y lo calificó de "torpe, mediocre y pésimo economista", para luego manifestar que el senador sostuvo que existía una falla del mercado por el desabastecimiento y el estado debía resolverlo. “Lo primero que hay que entender es que hay un elemento que hace que se dispare la demanda, lo normal es que se dispare el precio. Cómo un economista va a quejarse de que si aumenta la demanda aumente el precio. El chico está flojo de economía”, aseveró.

Finalmente, culpó a la administración del expresidente Alberto Fernández, dijo que “el problema estaba en las restricciones del gobierno anterior” para importar repelentes y sostuvo que el problema se resolvió con la apertura de importaciones de repelente.

