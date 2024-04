Victoria Tolosa Paz sostuvo que es "inventada" la denuncia por una estafa con guardapolvos que promovió Javier Milei

La diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, desmintió una denuncia del Gobierno libertario sobre supuestas defraudaciones en la compra de guardapolvos en su contra y sostuvo que es una causa “inventada”. Además aclaró “el Ministerio NO compró guardapolvos” sino que “subsidió cooperativas para que puedan generar trabajo y fabricarlos”. “¿Se entiende la diferencia?”, cuestionó.

“Lo voy a decir en el primer renglón así queda claro: denuncian sin saber ni siquiera de lo que están hablando”, comenzó Tolosa Paz al referirse a la denuncia que esgrimió el actual Ministerio de Capital Humano y que Milei viene amplificando en cada entrevista que brinda a los medios. Según la auditoría que realizaron funcionarios de la cartera que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de guardapolvos, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.

Javier Daulte: "La posibilidad de que Milei sea presidente parecía una broma inocente"

En el comunicado y un extenso hilo publicado en la red social X titulado “Ante el clima de época, la denuncia fácil y las amenazas del presidente”, la diputada aseguró que si existe algún tipo de asociación ilícita o delito es "la que termina verificándose cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, obliga a sus funcionarios inexpertos y con pocas ganas de estudiar y trabajar a denunciar compulsivamente a una dirigente opositora porque está enojado" y en esa operación "termina involucrando a periodistas que son provistos de información sesgada y empujados a mediatizar una mentira".

Dicho eso, argumentó la afirmación sobre el líder libertario: "El lunes pasado el presidente me nombró insistentemente (en forma explícita e implícita) en una larga entrevista. Quedó claro que está enojado. Eso es un problema, porque un presidente enojado no puede pensar con claridad", indicó Tolosa Paz quien detalló que el 9 de marzo de 2024 comenzó una "campaña orquestada desde el Estado" para "inyectar información falsa, incompleta, sesgada y falsificada” en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra.

¿Entienden? El Estado asistió a cooperativas para que fabriquen y entreguen en etapas los guardapolvos. Por lo tanto, es lógico que entreguen después de cobrar el subsidio. Es bastante simple para los que sabemos sobre gestión y administración pública. También es cierto que desde… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 11, 2024

Qué dijo Tolosa Paz sobre la causa de los guardapolvos

En cuanto a la denuncia, Tolosa Paz explicó que “no hay una adquisición sino una modalidad de cogestión entre el Poder Ejecutivo y organizaciones de la economía social para atender una necesidad de terceros”. "El Ministerio NO compró guardapolvos. Aunque lo repitan como loros en medios de comunicación y gacetillas: el Ministerio NO compró guardapolvos", señaló la legisladora.

Luego agregó que esta forma de gestionar una política pública encuadra en una resolución diseñada e implementada como tal desde 2018, durante la gestión de la ministra Carolina Stanley, que determinó lo que se llama “Convenios de Colaboración para la Implementación de Proyectos Sociales de Acción Conjunta” donde se determinan las modalidades de convenio, la aplicación de fondos y el modelo de rendición de cuentas.

Salarios pulverizados: perdieron un 23,9% de poder adquisitivo, más que en la crisis del 2001

Asimismo, destacó que "los guardapolvos están donde tienen que estar", dado que fueron distribuidos en "gobiernos provinciales y municipales y efectores sociales" y "están siendo usados por miles de niños en nuestro país". Aunque alertó: "Salvo los que están amontonados en los depósitos del ex Ministerio porque este gobierno inoperante no los reparte".

Aseveró además que los “denunciantes compulsivos” por ignorancia o por malicia, o ambas, meten todo en una misma bolsa y mezclan la celebración de convenios y compromisos en el plano formal con la ejecución del convenio en el plano material (la entrega de guardapolvos y rendiciones).

Del mismo modo, expresó que si hay cooperativas que adeudan guardapolvos, "los plazos para exigir su cumplimiento o la ruptura del vínculo" recae en "la administración actual". Y sumó: "Desde la pésima gestión de las actuales autoridades de Capital Humano no entienden (o no quieren entender) que el subsidio con cargo a rendir necesariamente es anticipado, de lo contrario no hay subsidio".

Javier Milei habló de libertad de expresión: cuestionó a los periodistas pero se "indigna" cuando lo critican

"Las organizaciones de la economía social o cooperativas son beneficiarios de la política pública, no son financiadores de la política pública. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia muy grande entre comprar guardapolvos y subsidiar cooperativas para que puedan generar trabajo y fabricarlos?, preguntó.

"El Estado asistió a cooperativas para que fabriquen y entreguen en etapas los guardapolvos. Por lo tanto, es lógico que entreguen después de cobrar el subsidio", reiteró. Y puntualizó: "Terminó nuestro gobierno y algunas cooperativas hicieron rendiciones de cuentas y otras no porque algunas cooperativas subsidiadas todavía tenían guardapolvos para entregar".

"Si ganaron las elecciones y les toca gestionar el Estado tienen que aprender que hay algo que se llama continuidad jurídica de los actos administrativos del Estado. Aunque crean lo contrario en este gobierno, se tienen que hacer cargo de gestionar lo público", cerró.

RM CP