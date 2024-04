El presidente Javier Milei, en una modalidad que ya es una costumbre en su forma de comunicarse, escribió un largo posteo en la red social X, más conocida como Twitter, para expresarse sobre una controversia que inició él mismo esta semana. Con el título "Libertad de expresión para todos", el jefe de Estado se mostró indignado por las críticas que le realizan algunos periodistas.

"Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina. Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es que creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos", escribió el jefe de Estado en la mañana de este miércoles 10 de abril, en medio de una gira por Estados Unidos.

​"El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones", agregó el primer mandatario.

A continuación, Milei mostró su indignación por las críticas: "Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficia".

"La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios". "



Mile remató su posteo diciendo: "El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven. Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Las críticas del presidente Milei al diario Perfil

En la extensa entrevista de tres horas concedida a Alejandro Fantino en su programa de Neura Media, Javier Milei brindó diversas definiciones al respecto de varios tópicos en uno de los cuales ataco al diario Perfil: “Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando”. Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”.

La respuesta de Jorge Fontevecchia

El Presidente & CEO del Grupo Perfil y Cofundador de Editorial Perfil, le respondió al primer mandatario: “Le vamos a decir al Presidente: no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial, entonces tampoco va a poder quebrarnos usted”, aseguró Jorge Fontevecchia.

El comunicado de ADEPA luego del ataque de Milei a Perfil

Las declaraciones del presidente Javier Milei en una entrevista que dio a Alejandro Fantino en su canal Neura dejaron burlas y agresiones verbales a medios y periodistas, lo que generó un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), donde se alertó de un "clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística".

"En las últimas semanas, y ayer mismo, se reiteraron descalificaciones presidenciales injuriantes a medios y periodistas", comenzó el comunicado.

Y continuó: "Como dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su informe semestral de marzo pasado, todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas. Incluso el funcionario puede sentirse agraviado y tiene derecho a defenderse. Pero debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional".



"Clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística": el comunicado de ADEPA luego del ataque de Milei a Perfil

Luego de aclarar eso, Adepa cuestionó las injurias que tuvo el mandatario: "Reemplazar esa actitud, aún firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem, la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí. Esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo".

Asimismo, aseguraron que no favorece a las democracias esas actitudes: "Por otra parte, y como ha dicho también Adepa, no es una buena noticia para las democracias el desafío económico que vive la industria periodística en todo el mundo, a raíz, entre otras cosas, de los abusos de los gigantes tecnológicos en el mercado publicitario y de distribución de contenidos. Por eso, el mundo capitalista y desarrollado está preocupado por la sustentabilidad del periodismo para la salud del debate democrático, como acaba de señalar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

Sobre los agravios de Milei hacia Jorge Fontevecchia y su festejo luego de afirmar que la Editorial PERFIL "va a la quiebra", Adepa señaló que "no es nada feliz que se celebren los problemas de la industria o de una empresa periodística en un momento en el que la democracia necesita como nunca del periodismo para mostrar los hechos relevantes, auditar el ejercicio del poder y favorecer una discusión informada de la ciudadanía, que trascienda los eslóganes, la viralización y las cámaras de eco".

"Como decía nuestro reciente informe, 'no se trata de una función autoasignada, sino del lugar que nuestros constituyentes de 1853/60, como los de toda democracia desarrollada, le asignaron. No se tuteló con esto un privilegio, sino el derecho de la ciudadanía a recibir la información que le permite conocer cómo se administran sus intereses'", agregaron.

