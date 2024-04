Día 122: Caputo, el Cavallo de Milei

“Finalmente, Caputo, uno de los artífices del ajuste, intentará ordenar la macroeconomía y terminar con la inflación. Veremos si logra hacerlo y si los padecimientos que se sufren en la microeconomía no terminan empañando su desempeño”, declaró Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del miércoles 10 de abril del 2024.

Después de salir eyectado de la gestión económica de Mauricio Macri tras la devaluación que llevó adelante en 2018, Luis Caputo volvió a Hipólito Yrigoyen 250, que es donde funciona el Ministerio de Economía, para comandar desde allí las riendas económicas. Macrista en algún momento y líder de la gestión en Hacienda del libertarismo, el economista se muestra como un superministro que no descansará hasta alcanzar su objetivo de tener déficit cero.

Luis Caputo es uno de los funcionarios centrales del gobierno de Milei. Desde el principio de su mandato como ministro de Economía inició el proceso que muchos economistas definen como de “ajuste y licuadora”, un método cuyo primer objetivo sería bajar la inflación. Una de las estrategias consistiría en poner también un ancla en los salarios, no homologando paritarias que superen la inflación. De hecho, en una entrevista para el medio TN, el ministro de economía se refirió a esto. “No vamos a homologar paritarias por encima de la inflación”.

Recientemente se conoció un tuit en el que critica a las prepagas por aumentar fuertemente sus tarifas, a pesar de que él como ministro no le puso tope a los aumentos. A pesar de este tipo de medidas, Milei lo tiene en alta estima y no pierde la oportunidad de elogiarlo en público.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.

Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

El 12 de diciembre del 2023, a pocos días del Gobierno, Luis Caputo ya daba uno de sus anuncios sobre las medidas económicas de emergencia, en donde aseguró que si seguíamos como estábamos íbamos “camino a una hiperinflación".

Pero veamos quién es este “Messi de las finanzas”, como lo definiera Marcos Peña en su momento, que hoy aparece como el Cavallo del Gobierno. Luis Caputo realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle.​ Es licenciado en economía recibido en la Universidad pública de Buenos Aires. Fue profesor de economía y finanzas en el posgrado de la Universidad Católica Argentina. Es primo hermano de Nicolás Caputo, empresario de la construcción cercano a Mauricio Macri y tío de Santiago Caputo, estratega de campaña de Javier Milei.​

Se desempeñó como jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase entre 1994 y 1998, y de Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003. Fue director de Edenor y de una administradora de fondos de inversión llamada Axis creada por él. También ha sido miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial.

Qué piensan los votantes de Javier Milei a 122 días de su asunción

En noviembre de 2017 apareció mencionado en los llamados Paradise Papers, una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, relacionándolo con dos financieras offshore. Caputo manejó un fondo de inversión llamado Alto Global Fund inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además fue administrador de una gerenciadora de fondos de inversión de Miami y Delaware, otro paraíso fiscal. Al respecto a la controversia por su titularidad de las cuentas

offshore sin declarar tuvo una defensa unánime por parte de Cambiemos en el Congreso, y del presidente Mauricio Macri.​

En ese contexto, Caputo fue defendido por el PRO y Cambiemos. Es así como en el año 2018, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó en un medio televisivo que “Toto Caputo es un orgullo para este país” y que, según Peña, se ubica entre las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo en temas de finanzas.

Luego de esa denuncia, Caputo declaró: “nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o mánager, por lo tanto que no debía declararlas”. Pero la investigación y los nuevos documentos obtenidos por el equipo argentino de Paradise Papers, publicados por el diario Perfil y La Nación, aseguraron lo contrario.

Además, en 2018 el periodista Marcelo Bonelli denunció que la titular de la Oficina Anticorrupción y ex legisladora del PRO Laura Alonso, prometió, al presidente Macri, cerrar la investigación contra Luis Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

Las prepagas responden a las críticas de Luis Caputo: "No hubo más aportes del Estado"

Ese tipo de sociedades son una constante en la historia del flamante ministro de Economía de la Argentina. El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, denunció una nueva "sociedad baúl" que sería utilizada por Caputo para esconder la fortuna familiar. Se trata de Sacha Rupaska Sociedad Anónima, creada en 2007, y en la que figuran como titulares Luis María Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara, a quienes la IGJ considera "testaferros" de Caputo.

Méndez Ezcurra es cuñado de Eduardo Enrique Massera, hijo del genocida Emilio Eduardo Massera, y también cuñado de "Toto" Caputo, ya que está casado con Rossana Pía Caputo. Rossana es la hermana que le habría pagado 13 millones de pesos a Jhonatan Morel, líder de Revolución Federal para fabricar muebles de manera un tanto sospechosa según sus denunciantes.

En febrero de este año, los funcionarios del Gobierno mostraron sus patrimonios, pero el ministro Caputo no cargó sus datos.

En relación a su paso por el Gobierno de Macri, Caputo fue primero secretario y ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central, fue uno de los artífices del acuerdo con los llamados fondos buitres. Según el diario británico Financial Times, para pagar poco más de 9 mil millones de dólares de deuda con estos fondos de inversión, Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996. ​Un año después, el periodista estadounidense Greg Palast, dio una entrevista en donde aseguró que Paul Singer financió con 2,5 millones de dólares la campaña presidencial de Mauricio Macri, consultado por esta información, el ex presidente negó conocer a Singer y manifestó no saber si recibió ese dinero del administrador de fondos de inversión y creador del fondo de cobertura Elliot Management.

Además, fue el creador de varios bonos de deuda argentina que sumados a las letras del Banco Central y a la suba de la tasa de interés por encima del 60%, generaron un nivel de endeudamiento y corrida cambiaria que terminó con la vuelta del FMI a nuestro país. Esto provocó que los fondos frescos otorgados por el Fondo, simplemente se utilizaran para que los holdouts cambiaran sus letras de pesos a dólares y se los llevaran del país. Una deuda al servicio de la fuga de capitales, algo que hasta el propio Macri admitió.

Durante el mes de abril vamos a estar tomado las siguientes medidas para favorecer al agro:



- baja de aranceles de herbicidas

- mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa.



Los herbicidas a base de Atrazina, Glifosato y 2-4-D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

El 11 de mayo del 2018, en comunicación con Infobae, Caputo defendió el préstamo con el FMI y afirmó que pidieron este crédito de “manera preventiva”.

Es interesante porque, el propio Fondo criticó la gestión de Caputo en el Central y se conoce como un secreto a voces que fue la intervención del FMI la que generó que termine saliendo eyectado del Central.

El ex director del hemisferio occidental que tenía a cargo la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, aseguró en Radio con Vos el pasado 29 de noviembre del 2023 que Caputo “dificultó mucho la implementación del programa que se había negociado con Macri”.

Por el contrario, Milei también había criticado el endeudamiento y fuga de capitales garantizado, entre otros, por Caputo. En un medio televisivo en el año 2018, cuando el Presidente aún no era candidato, Milei criticó la gestión del ministro. “Caputo se fumó más de 15 mil millones de dólares”, apuntó Javier Milei. Evidentemente las personas cambian de opinión.

En medio de una sesión, Miguel Ángel Pichetto criticó metafóricamente que Luis Caputo “se fue con ataques de pánico” de su puesto en el gobierno de Macri . “Si uno analiza las conductas del señor Caputo son lamentables”, apuntaba Pichetto sobre la renuncia de Luis Caputo.

Estas declaraciones de Pichetto, se recordaron mucho cuando Caputo pidió terminar con la sesión en el Congreso que los diputados de la oposición le habían pedido especialmente para poder hacerle preguntas.

El 4 de abril del 2018 se conoce como el día que Caputo pidió levantar la sesión, “vamos porque ya estoy muerto”, solicitaba Caputo.

Javier Milei y Luis Caputo citaron a un falso bot para hablar de inflación: publicaba datos inventados

En relación a su desempeño como ministro de Economía del actual gobierno, nos pareció que lo mejor era evaluarlo a través de la mirada crítica de otros economistas de diferentes orientaciones ideológicas: Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, señaló que Caputo está llevando a cabo un “ajuste brutal”.

Por otro lado, otro economista más cercano a los preceptos ideológicos de Caputo, Lucas Dapena, integrante de la Fundación Mediterránea, aseguró que el “brutal” sinceramiento de precios es necesario, pero que él hubiese discutido más los tiempos políticos con los que juega el Gobierno para tratar de acomodar económicamente la gestión. A su vez, Rodolfo Santángelo, que, a grandes rasgos defiende las medidas del Gobierno, aseguró que esta gestión “no recibió una crisis terminal”.

Por su parte, el economista Mariano Fernández, comparó las medidas de Caputo con la tablita de Martínez de Hoz. “Me hace acordar mucho al plan de estabilización de Martinez de Hoz”.

Por último, el economista Miguel Ponce explica la distancia que hay entre los números de la macroeconomía y la microeconomía en las medidas de Caputo. “En términos de gestión, Caputo exhibe un inédito divorcio entre los grandes números de los mercados y los de la economía real”.

Por los aumentos, la cuota de una prepaga representa el 30% del salario promedio

El ajuste que la mayoría de los economistas que consultamos, lo categorizaron de excesivo o incluso brutal, generaron una reacción un tanto agresiva de importantes dirigentes sindicales. En la movilización del pasado 24 de enero del 2024, en el acto de la CGT, Pablo Moyano apuntó contra Caputo en una declaración que no coincidimos y censuramos: “Si el ministro de Economía lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a llevar a andas para tirarlo al riachuelo”. Por su parte, Rodolfo Aguiar aseguró que no van a dejar de pelear hasta “arrancarle la motosierra que va a cortar otras cabezas”.

Este enojo también tuvo su repercusión en la juventud. Este segmento social, el que más porcentaje de votantes de Milei tuvo, empezó a tener manifestaciones contra el Gobierno a través de sus referentes musicales. Es así como el cantante Dillom cambió la letra del clásico tema anti menemista “Señor Cobranza” en el marco de un festival y al ritmo de la canción declaró que “a Caputo en la plaza lo tienen que matar”.

Finalmente, Caputo, uno de los artífices del ajuste, intentará ordenar la macroeconomía y terminar con la inflación. Veremos si logra hacerlo y si los padecimientos que se sufren en la microeconomía no terminan empañando su desempeño.

VF DC JL