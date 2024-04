Pablo Moyano presionó al Gobierno con un paro de Camioneros: "No se va a mover ni una hoja en todo el país"

El Secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que también es uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo) amenazó con un paro sectorial para el próximo lunes si el Gobierno no homologa el acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios. “Si no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país", lanzó.

"Va a haber un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, advirtió el gremialista en una entrevista con la señal C5N, acerca del acuerdo del 45% de aumento que se determinó en dos tramos: un 25% en marzo y un 20% en abril.

Los docentes nucleados en Ctera paran hoy en todo el país y el Gobierno advirtió que les descontará el día

En esa línea, explicó: "En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%".

El problema radica en que el incremento conseguido por el Sindicato supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. Fuentes gremiales señalaron que el acuerdo se firmó en el contexto de la "audiencia convocada en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación".

Acorde a la Ley 23.546 de Convenciones Colectivas de Trabajo, el gremio sabe que si a treinta días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considera “tácitamente homologado”.

La falta de homologación de las paritarias es una situación que actualmente afecta no sólo al Sindicatos de Choferes de Camiones, sino a varias organizaciones gremiales. Esto generó que se aceleren diferentes medidas de fuerzas sindicales y podrían convertir a abril en un mes de alta conflictividad gremial.

Esa decisión de la Secretaría de Trabajo, que actualmente conduce Julio Cordero, agravó el malestar del movimiento obrero, desde el que ya comience a analizarse la posibilidad de un nuevo paro general contra el Gobierno del presidente Javier Milei. De concretarse, sería el segundo desde su asunción.

La posibilidad de un paro general

En desarrollo...