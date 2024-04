La mesa chica de la CGT postergó la definición de un paro contra Milei y confirmó la movilización del 1 de mayo

La mesa chica de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) se reunió este miércoles para encarar la hoja de ruta del plan de lucha en rechazo a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Si bien los líderes sindicales postergaron la definición sobre la convocatoria a un nuevo paro general para la semana próxima, coincidieron en que se tomarán medidas de fuerza y confirmaron una "gran movilización" para el 1 de mayo.

En medio de la ola de despidos en el sector público y la demora en las paritarias, el Consejo Directivo de la central gremial debatió sobre la situación económica marcada por la drástica caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el alto costo de vida en el país.

"No descartamos nada, ni paro ni movilización", indicó Héctor Daer, cotitular de la CGT y jefe del gremio de Sanidad, después del encuentro en la sede del gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Indecisión por un nuevo paro contra Milei

Después de un arduo debate, el dirigente de la CGT detalló que la mesa chica de la entidad gremial se reunirá nuevamente el jueves 11 de abril para decidir la modalidad y la fecha de la medida de fuerza. Presionados por algunos sectores del sindicalismo, la medida podría resultar en un nuevo paro general contra Javier Milei de amplia convocatoria como fue la movilización del 24 de enero hacia el Congreso, apenas un mes y dos semanas después del cambio de gobierno.

"El 1° de mayo haremos una gran movilización también. Por respeto al Consejo Directivo, y para sostener la unidad a rajatabla, la decisión tenemos que tomarla todos los sectores. Tenemos que respetar al Consejo Directivo que es el que va a decidir la modalidad y la fecha final", indicó Daer ante la prensa.

Además, la cúpula cegetista consideró que para esa fecha el gobierno nacional ya habrá presentado la nueva versión de la ley ómnibus en el Congreso, un detalle que será clave en la discusión del jueves. Lo mismo ocurrirá con el DNU 70/2023 que continúa vigente, mediante el cual el Gobierno planteó una reforma laboral con límites a la huelga, un nuevo sistema de indemnizaciones, entre otros golpe a la recaudación sindical que fue frenado por la justicia.

Por otro lado, explicó que más allá de lo que pase con la convocatoria a un paro general, se realizarán actividades durante todo abril, un mes de alta conflictividad por los despidos masivos en el sector público. Entre estas medidas, mencionó el acompañamiento a la lucha de los sindicatos universitarios que están peleando por presupuesto para las universidades públicas.

En otro momento de su alocución, Daer criticó un sector de la dirigencia política por permanecer inalterados frente a los "atropellos" del Gobierno, en especial contra los empleados públicos. "Nos hubiera gustado la conformación de una comisión de acción política por parte del peronismo y de los sectores que nos representan políticamente", señaló el líder gremial.

"Hay gobernadores que opinan un poco más o un poco menos, pero en este escenario nos tenemos que defender un poco solos", lamentó Daer, que puso como ejemplo que hay mandatarios provinciales "filoperonistas" que especulan con la reposición de Ganancias porque en sus pagos son pocos los trabajadores que son alcanzados por ese tributo.

"Hay algunos que tocan pitos en sus provincia y después vienen acá y quieren ser los más alcahuetes de todos", soltó sobre algunos gobernadores "filoperonistas" y quienes "no son ni oficialistas ni opositores y deambulan por el medio". Pese a las críticas, destacó que hay "sectores del peronismo que nos acompañan y nos van a acompañar".

La agenda de la CGT y la advertencia por Ganancias

En ese sentido, anticipó que el miércoles 10 de abril que viene está prevista una reunión con el bloque peronista del Senado, un día antes del cónclave del Consejo Directivo. Un aspecto clave de ese encuentro será la restitución del coparticipable impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la carta que Milei quiere reactivar para ganarse el apoyo de los gobernadores.

"Los gobernadores no pueden ser tan egoístas de creer que si le ponen un impuesto a los trabajadores van a estar mejor, sino que van a estar peor porque van a tener más recesión en todos sus provincias", dijo Daer al ser consultado sobre el tema. "Con el tema Ganancias no creo que se metan. Los gobernadores tienen que defender a su pueblo y no dejarse subyugar por un gobierno central que lo único que hace es caja", agregó.

"Hay que seguir trabajando en la derogación del DNU en la Cámara de Diputados, hay que fortalecer las alianzas en el Senado, hay que parar el ajuste desmedido que está llevando a esta situación tan crítica y de caída del consumo que tiene un espiral descendente de la economía con consecuencias severas para el conjunto", resumió Daer.

Al día siguiente, el jueves 11, el Consejo Directivo definirá si convocará a un nuevo paro general y la fecha, una decisión que deberá contentar a los sectores que presionan por un paro nacional pero tampoco enojar a la opinión pública que todavía no le soltó la mano al gobierno de Milei y podría verlo con malos ojos.

"La responsabilidad de la CGT es distinta a la de los librepensadores. Si tomamos una medida, tiene que ser una medida ejemplar, no a medias. Para esto hay que lograr tener consenso social", indicó Daer. "Lo que hay que hacer es lograr la mayor masa crítica", sumó.

Consultado sobre si existen diferencias de criterio al interior de la CGT, con sectores que piden apurar los tiempos y otros más condescendientes con el Gobierno, Daer negó taxativamente esta versión.

"Hoy estuvo el 80% del Consejo Directivo, los gremios emblemáticos mas importantes del país y todos coincidimos. No hay disonancia y si hay algo que tiene claro la CGT es que tiene que tener una estrategia única y que tiene que ser eficiente y eficaz como viene siendo hasta ahora a pesar de que no se pudo frenar todo el atropello contra algunos sectores, sobretodo del Estado", evaluó.

Entre otros líderes sindicales, participaron del encuentro en la sede de la CGT Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).