La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, cuestionó este domingo 28 de abril las declaraciones de la expresidenta Cristina Kirchner durante su aparición pública en Quilmes y la calificó como "cínica" por sus jubilaciones millonarias. También cargó contra la dirigencia política, a la que acusó de mirar solo su "ombligo".

"Es una expresidenta condenada, que gana una jubilación de privilegio de 14.000.000 y al mismo tiempo dice que defienden a los trabajadores y jubilados. Desde ese lugar todo lo que diga pierde valor", sentenció la legisladora en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+.

"Nos llevan al mismo lugar donde ganan jubilaciones de privilegio y se visten con ropa deportiva de primera marca mientras enarbolan la bandera del pueblo. Ya nos dimos cuenta. Piedra libre. Esto no sirve más", añadió Vidal tras ser consultada sobre las declaraciones de CFK en la presentación de la estatua de Néstor Kirchner frente a un microestadio del mismo nombre.

La exgobernadora bonaerense luego amplió: "Nos vino a dar una clase magistral de economía habiendo dejado 3.000.000 de pobres más, inflación de 1000% acumulada, a la mitad de los trabajadores en negro. Es más de lo mismo, de lo que la gente rechazó con contundencia en las elecciones".

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner sobre la educación, luego de que tuviera lugar la marcha universitaria en reclamo por el desfinanciamiento de las universidades públicas, Vidal remarcó que "el cinismo no tiene límites" y que lo que dijo la expresidenta "no es la respuesta".

"No es la respuesta para la Argentina y los pibes que no entienden lo que leen. Reivindica cuando ella iba a la escuela y tenía clases, pero claro, en su época no estaba (Roberto) Baradel que milita en su partido. El cinismo no tiene límites. Fingen demencia y nos quieren hacer creer que de verdad defienden a la gente", sostuvo.

Para cerrar, la legisladora recordó que esta semana se presentará un proyecto de ley para la creación de un observatorio de las universidades públicas con el fin de garantizar la transparencia de los fondos y en qué son utilizados una vez que llegan a las instituciones.

"Cada 100 chicos que entra a la universidad solo terminan 23. Necesitamos saber cuántos graduados tenemos, cuántos docentes para cada matrícula, cuántos matriculados, tener una universidad pública que trabaje bien. La transparencia no es opuesta al financiamiento. La mayor parte de los chicos pobres, 1 de cada 10 del decil más bajo solo llega a la universidad. Y esos sectores pagan el IVA financiando al resto de los argentinos. Vale la pena saber en qué se gasta el dinero", detalló.

Cristina Kirchner el sábado en Quilmes.

Ley Bases: Vidal descartó la votación a mano

En otro fragmento de la entrevista, la legisladora del PRO fue consultada por los dichos de Elisa Carrió con respecto al debate de este lunes en la Cámara baja del Congreso, quien indicó que se iba a votar a mano la ley de Bases del oficialismo.

"No está bueno sembrar sospechas donde no las hay", manifestó Vidal sobre las declaraciones de la líder de Coalición Cívica y agregó: "No creo que suceda. Todas las votaciones transcendentales se hacen nominalmente. Y cualquier diputado puede pedir que se haga de forma nominal más allá de lo que se haya acordado en labor".

Por su parte, Carrió aseguró que existe un paper que propone que los capítulos de la propuesta impulsada por el gobierno libertario se voten a mano alzada, ante lo que la ex gobernadora bonaerense sostuvo: "Desde el PRO no recibí ninguna notificación al respecto. Todos van a poder hablar y debatir la ley".

La diputada nacional también indicó que "el Congreso está en deuda con los argentinos", considerando que "lo único que sancionaron fueron embajadores y una resolución bochornosa del salario de los senadores". Así, señaló que los legisladores deberían aprobar el proyecto del oficialismo para darle los recursos necesarios al Gobierno.

"El lugar que tenemos que tomar en Juntos por el Cambio y el que estamos tomando es el de humildad después de perder la elección. No de mezquindad y chiquitaje. Hay que darle a un presidente electo lo que necesita para gobernar. La política se ha mirado mucho el ombligo así mismo", concluyó.

