Domingo de Milei: "Jubilados van a mejorar, la baja de inflación es notable y lo de ella (CFK) fue muy pobre"

En larga entrevista que concedió este domingo a Radio Rivadavia, el presidente Javier Milei habló sobre varios temas de actualidad, y entre otros puntos dio esperanza al castigado sector de jubilados, señalando que para sus haberes "ahora viene la recuperación, van a mejorar, para eso envié el DNU". Asimismo, volvió a calificar de "notable" la baja que está mostrando la inflación, y también uso ese momento radial para enviar otro dardo a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, considerando que su discurso en el acto de este sábado en Quilmes "fue de una gran pobreza intelectual".

"Mandé ese decreto para que empiece a correr el ajuste por inflación y se empiecen a recomponer las jubilaciones", precisó Milei en diálogo con Ignacio Ortelli en su ciclo "Si pasa, pasa", sosteniendo que "si no hubiera apelado a ese decreto los jubilados terminarían perdiendo 2 puntos del PBI al cierre del año".

"Con el DNU nosotros le estamos devolviendo 1,6 puntos del PBI, no tengo la culpa que el Congreso me trabe las cosas y se haya convertido en una máquina de impedir", agregó Milei, responsabilizando así a la oposición de la situación casi desesperada de los pasivos, que desde diciembre asisten a una pérdida constante de su poder adquisitvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La baja de la inflación es notable"

Luego se refirió a la inflación, señalando que "es cada vez más notable como baja" y sobre ese punto destacó que "los argentinos ven que va encontrando una solución a lo que consideraban como el principal problema del país".

"Los precios mayoristas en diciembre crecieron el 54 por ciento, amortizado a 17 mil y hoy la inflación mayorista fue del 5 por ciento", detalló como elogio a su tarea, precisando que "la inflación minorista, la del consumidor, arrancó de 25 por ciento y ahora se vio en 11 por ciento".

"Se espera, según el consenso de los analistas, que esté por debajo de 10 puntos este mes", acotó, apuntando que "estamos cada vez más cerca de un 5 por ciento", ya que "en alimentos llevamos dos semanas seguidas de deflación".

"El discurso de ella fue muy pobre"

Cuando lo consultaron sobre el acto de este sábado de Cristina Kirchner en Quilmes, Milei consideró que el discurso de la exvicepresidenta "en relación a otros discursos el de ayer fue de una gran pobreza intelectual".

"Si buscan agruparse son como una bolsa de gatos. Es un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le hizo al país. Necesitamos que se vuelvan mas racionales. Salen a hablar ahora porque están nerviosos", agregó Milei, indicando, sin nombrarla, que "ella en general tenía una estructura formal más clara, pero este de ayer directamente careció de una forma orgánica, de presentar un tema".

Cristina este sábado en Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza.

"Pero lo que dijo ayer fue de una pobreza intelectual notoria. Me sorprendió la caída intelectual. Lo único que hizo fue hacer críticas. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", indicó.

El duelo en redes de este sábado

En su largo discurso en Quilmes, organizado en consonancia con el aniversario de la elección de Néstor Kirchner, Cristina dijo "me decidí a venir luego de escuchar al presidente Javier Milei sobre el inútil sacrificio del pueblo argentino"

Enfatizó que "escuchar al Presidente decir que tiene superávit fiscal después de haber parado la obra pública, no haber pagado a las universidades, no pagar nada, no es así, es como si uno en su casa deja de pagar servicios, a la empleada doméstica y le queda plata, pero no hermano, eso no es superávit", remarcando que “creer (como hacen los libertarios) que en Argentina el problema es el déficit fiscal, es no entender el mundo”.

"Nos quieren presentar las mismas políticas que recibimos cuando asumimos 21 años atrás", agregó, y diferenció al gobierno actual del de Carlos Menem: "Solo tienen algunos puntos de contacto, como las relaciones internacionales, las privatizaciones", pero fue lapidaria cuando habló de "anarcocolonialismo" afirmó que "Milei no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el menemismo que fue la convertibilidad que se sostuvo por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

HB